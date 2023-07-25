На Алтае восстановили Пятый Пазырыкский курган

Археологические работы на Пазырыкских курганах возобновили в 2017 году Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Специалисты закончили восстановление Пятого Пазырыкского кургана у села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай. Подробнее о работах рассказал Никита Константинов, руководитель археологической экспедиции Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ).

Масштабные работы завершили многолетний проект по изучению и восстановлению Пятого Пазырыкского кургана в Республике Алтай.

– Результаты комплексного проекта имеют значение как для научных знаний о погребально-поминальной архитектуре пазырыкской культуры и другим аспектам культуры жителей Алтая скифского времени, так и для сохранения уникального памятника и его бережного использования в туристической деятельности, – подчеркнул Никита Константинов.

Специалисты изучили архитектуру царской гробницы скифского времени. Курган представлял собой круглое сооружение, повышающееся к центру на значительную высоту с вертикальными стенками, облицованными плитами и окруженное обводной оградой.

Вокруг кургана находилась ограда из вертикально вкопанных сланцевых плит, которая окружала курган на расстоянии около трёх метров. Край украшали облицовочные каменные плиты, которые были установлены с внешней крепиды - ряда крупных каменных блоков, уложенных друг на друга в три слоя. Внутри над могильной ямой находилась насыпь грунта, вынутого при выкапывании могилы. Над грунтовой насыпью –наброска из довольно крупных камней. Финальным этапом строительства кургана была засыпка мелкой галькой в основном синего цвета и мелким рваным камней неровностей поверхности каменной насыпи.

– Последний строительный приём оформления удалось зафиксировать впервые. Дело в том, что насыпи курганов были сильно повреждены сначала при ограблении в древности, а затем раскопками первой половины XX века. Благодаря тщательному изучению удалось выявить эту «галечную» наброску, – отметил ученый.

Археологические работы на Пазырыкских курганах возобновили в 2017 году. В экспедициях принимали участие множество специалистов, среди которых представители ГАГУ, Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН и Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина

– Пазырык представляет собой прекрасный целостный пример “царского” погребально-поминального ансамбля скифского времени, который удачно вписан в естественный природный ландшафт и демонстрирует гармоничное существование искусственных сооружений в природной среде, – рассказал Никита Константинов.

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