Нет тела, но есть дело: алтайский следователь – о самых необычных преступлениях

Следователь-криминалист Дмитрий Рыльский Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сегодня, 25 июля, свой профессиональный праздник отмечают следователи. Накануне на радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106,8 FM) побывал следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Дмитрий Рыльский и рассказал о самых необычных преступлениях, которые ему пришлось расследовать.

Нет тела - нет дела

Работа следователей всегда связана с исследованием предела человеческой жестокости. При этом порой приходится сталкиваться с ситуациями, когда нет главной улики – тела. И если раньше считалось, что нет тела – нет дела, то сейчас это не помеха наказать преступника. И тому есть масса примеров.

- Например, преступление, совершенное в 2021 году в одном из сел Косихинского района. Там пропала молодая 18-летняя девушка. Следователи установили круг лиц, с которыми она общалась в последние дни. Это были ее возлюбленный и его семья. По словам этих людей, девушка ушла посреди ночи без документов и денег, при этом оставив дома своего годовалого ребенка. Было принято решение о возбуждении дела по статье «убийство», - рассказывает Дмитрий Рыльский.

Позже свекровь призналась, что убила несчастную. Но не смогла рассказать, где ее тело, так как от него избавлялся ее сожитель.

- Но тот отказывался говорить, где тело девушки, - продолжает следователь. - В итоге через другой путь, через сообщника мужчины установили, что девушку сожгли в печи для обжига древесного угля. После этого провели следственные эксперименты: возможно ли в печи разместить тело человека и сжечь его. Как оказалось, температура там не ниже, чем в крематории, поэтому от тела ничего не осталось. Вот вам и пример, когда тела нет, а дело есть.

Вскоре было установлено, что убили девушку после бытовой ссоры. Но причина ненависти свекрови к ней крылась в том, что та якобы погуливала от ее сына.

Убийцей оказалась свекровь Фото: Олег УКЛАДОВ

Оговорить другого

В следствии всегда очень важно проверить все обстоятельства произошедшего, даже если человек сам сознается в преступлении. Нередкими бывают случаи, когда человека пытаются оговорить и повесить на него вину. А в итоге оказывается, что обвинили невиновного.

- Как-то в селе Лебяжье убили двух мужчин, которые вели маргинальный образ жизни. Такие же приходили к ним в дом. Мы начали отрабатывать окружение потерпевших. И одна из местных жительниц рассказала, что ее знакомый признался ей, что это он убийца. При этом тот постоянно находился в пьяном угаре и ничего не помнил. Женщина подтвердила свои слова на очной ставке, даже указала место, где был утоплен топор, которым убивали. Позже нашелся еще один свидетель, который также что-то слышал об этом, - рассказывает Дмитрий.

В итоге оговоренного мужчину задерживают, а через некоторое время в том же селе совершается аналогичное преступление, и оно уже раскрывается по горячем следам. В итоге была задержана группа несовершеннолетних преступников. Оговоренного человека отпустили.

- Люди оговаривают других по разным причинам: из злости, ревности. Поэтому следователю нужна только объективная картина произошедшего, - говорит Дмитрий Рыльский.

Раскрыть спустя 25 лет

Нередко следователи в своей работе возвращаются к давним делам, в которых виновные так и не были найдены. Могут пройти десятки лет, прежде чем преступника настигнет наказание.

- Одно из таких дел было раскрыто в 2019 году. В результате следствия удалось установить группу лиц, которая совершали разбойные нападения в 90-е годы. Однажды они даже убили целую семью. Однако преступления оставалось не раскрытыми 25 лет. В 1993-1994 годах установить причастность преступников к убийствам установить не удалось, так как они выгораживали друг друга, - рассказывает следователь.

Братья-преступники получили срок спустя 25 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Убийцами оказались два брата. Один из них работал водителем трамвая и убил пассажирку. Потом вместе они посетили квартиру студентки, которую задушили и ограбили. Еще через несколько лет (в 1995) убили и ограбили семью коммерсанта.

- Эти дела удалось раскрыть, так как время раскидало и отдалило преступников друг от друга. Если раньше была мотивация покрыть друг друга, то со временем она исчезла. И один из них дал признательные показания и потащил за собой другого.

БЛИЦ-ОПРОС

- Чем отличается следователь от следователя-криминалиста?

- Следователь должен расследовать преступление, а следователь-криминалист собирает улики и материалы на месте преступления.

- А есть ли необычные места, где преступники прячут трупы?

- С этим обычно схема стандартная: закапывание, утопление или сожжение. Здесь преступники не оригинальничают.

- Можно ли распознать преступника по внешности, как это описано в теории Ломброзо?

- Эту теорию следователи считают псевдонаучной. Общим у убийц может быть только их социальная деградация.

- Работа с преступниками сделала вас циником?

- Нет. Я считаю, что если такое происходит, то нужно уходить из профессии.

- Чистосердечное признание – это, по-прежнему, главное доказательство вины?

- Да. Но при этом закон обязывает руководствоваться не только чистосердечным признанием, а еще собирать дополнительные доказательства.

- Насколько можно доверять исследованию с помощью детектора лжи?

- Мой опыт показывает, что в большинстве случаев данные полиграфолога в последствии подтверждаются.

- Какие уловки есть, чтобы вывести жуликов на чистую воду?

- Например, можно сделать вид, что следователю уже все известно о преступлении, а слова преступника могут помочь только ему самому.

- Вам на улице не встречались те, кого вы упекли за решетку?

- Да, встречал, однажды. Думаю, что преступник узнал меня, но не поздоровался.

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