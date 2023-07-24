Победители Шукшинского кинофестиваля Артем Темников и Любовь Борисова Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июля в селе Сростки состоялось закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», где не только накормили пирогами, но и вручили вазы из яшмы.

Русских дух

– Здесь русских дух, здесь Русью пахнет, - именно эти слова я вспоминала, приехав сюда, в Сростки, - говорит советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. – Именно на таких людях, с которыми мы сталкиваемся и общаемся в Барнауле и здесь, в Сростках, держится наша страна, она стояла, и будет стоять на них. На трудолюбивых, невзыскательных, простых, смелых, сильных, отчаянных и талантливых. Вот сколько ваша земля дала талантливых людей? И Василий Макарович, и Михаил Калашников, и Роберт Рождественский, и Михаил Евдокимов… Да всех просто не перечесть! Она дала их, и будет давать! И ты понимаешь, что нас, в общем-то, никто не победит. Люди – это самая большая ценность и даже в пейзаже красота сказочная, а ведь Алтай именно такой, а именно в людях все самое главное.

Ирина Купченко в этом году стала почетным гостем Шукшинских дней на Алтае. Она провела здесь два творческих вечера и просто не могла не приехать в Сростки. Ее не испугал ни плотный график, ни погода (синоптики обещали ливневый дождь на весь день), ни комары до мошки, которые как назло расплодились.

– В Белокурихе, например, комаров было меньше, но, конечно, в Барнауле они покусали. Но комары есть везде, - с улыбкой добавляет актриса.

Кстати, многие гости приготовились к тому, что ходить придется много, поэтому захватили сменную обувь и удобную одежду и в этом тоже заключается вся прелесть фестиваля – простота, в самом хорошем ее понимании, ведь при всем при этом, эта земля действительно дала миру талантливых людей.

– Какой замечательный здесь музей! Как интересно рассказывает экскурсовод! Трогает до слез. А письмо матери?! Вот тут ты понимаешь, почему такой талантливый язык Шукшина! – продолжает беседу Ирина Купченко. – Письмо его матери – по слогу это абсолютно точно шедевр поэзии, я даже сейчас не говорю про чувства – это отдельная история. А какой язык! Причем это ведь была безграмотная женщина, у нее всего два класса образования, но как она писала! И Шукшин тоже говорил, что учился у мамы.

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Вообще, многие звезды, как это водится, пели Алтаю дифирамбы. Возможно, искренне, возможно под влиянием свежего воздуха и праздничной атмосферы и все в один голос заявляли, что однозначно хотели бы вернуться сюда.

– Я родился в семье военного в городе Потсдам в Германии, и мы часто переезжали. Поэтому понятие Родины у меня как-то было размыто, - признается актер Игорь Петренко. – Теперь, признаюсь вам честно, при упоминании слова «Родина» я однозначно буду вспоминать эти священные места.

– А я приношу свои искренние извинения перед памятью Василия Макаровича, перед памятью Михаила Сергеевича Евдокимова, перед памятью Валерия Сергеевича Золотухина, что по их приглашению я так и не смог приехать на Алтай при их жизни. И вот спустя столько лет, слава тебе, Господи, я здесь, на этой благословенной русской земле, которая поистине рождает настоящие, истинные, народные таланты, которые будут жить в веках, как Василий Макарович Шукшин, - добавил от себя актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Борис Галкин.

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Народное творчество

Праздник в Сростках запомнился гостям не только полюбившимися фестивалями народного творчества, фирменными пирогами и ярмарками, но и новыми мероприятиями. Таким, к примеру, стала площадка фестиваля мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки». Художников было немного, но их работы буквально восхитили гостей села.

Впрочем, впечатляющими оказались и работы мастеров, приехавших на Всероссийскую выставку-ярмарку мастеров «Чудики». Так, к примеру, уроженка города Харцызска Донецкой Народной Республики Наталья Руденко привезла свои работы из сосновых иголок! Столь хрупкий груз она везла на перекладных несколько дней, но ни чуть не жалеет о проделанном пути.

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мне здесь все очень нравится - и люди, и местность, и город Барнаул, и село Сростки, - признается Наталья. – Я занимаюсь с детками, в нашем образцовом коллективе 14 детей старшей возрастной группы и 12 - средней. Плетением ребята занимаются всего года три-четыре. Им нравится эта новая техника - плетение из сосновых иголок. Материал, в сущности, бросовый, бесплатный, но работать с ним интересно, и изделия получаются необычные, они привлекают внимание, пользуются спросом.

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Светлана Лебедева, мастерица Югры, вообще как оказалось, достаточно статусный мастер. Ее работы становятся представительскими подарками, которые губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова вручает именитым гостям своего региона. А керамист Анжела Каменева из Белгородской области вовсе придумала свою авторскую технику и тоже выставляется в известных российских музеях. Так что еще можно поспорить, кому повезло больше – фестивалю с такими именитыми мастерами или мастерам, за честь быть приглашенными на Алтай.

Итоги кинофестиваля

И все же главная цель, для которой гости собрались в Сростках – это подведение итогов Шукшинского кинофестиваля. Участники признавались, что хоть и волновались в ожидании, когда со сцены на Пикете прозвучат их имена, но были рады уже тому, что просто оказались на Алтае, и теперь им будет мучительно больно возвращаться в свои каменные города.

Гран-при кинофестиваля «За лучший фильм» в основной конкурсной программе полнометражных игровых картин получила работа «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Кстати, теперь она дважды «чемпион» фестиваля. Спецприз губернатора достался киноленте «Доктор» Артема Темникова. Фильм «Оторванные» отметили как лучший в конкурсе документальных лент. В конкурсной программе короткометражных фильмов главный приз за лучший игровой короткометражный фильм получила работа Райля Гейдарова «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама».

Кроме того были вручены отдельные награды за лучшую мужскую, женскую роли, дебют и т.д.

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ

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