Много новых проектов и площадок будет работать в Сростках и Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Меньше недели остается до самого ожидаемого культурного события года – Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». О том, на какой стадии находится процесс подготовки, и кто из звезд окончательно подтвердил свое участие в мероприятии, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Звездные гости

– Несмотря на то, что к Шукшинским дням мы начинаем готовиться заранее, практически за год, последние дни, когда надо все завершить, самые напряженные. В том числе и потому, что полный список гостей формируется только ближе к фестивалю. Наши гости – это занятые люди, статусные, графики у них напряженные, - говорит Елена Евгеньевна.

Всего на фестиваль приглашено больше 60 человек. Это и писатели, и кинодеятели, и близкие самого Шукшина. Как уже было ранее озвучено, в числе известных людей, приглашенных на Алтай, - советская и российская актриса театра и кино Ирина Купченко, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Борис Галкин, российская актриса театра и кино, исполнительница романсов Полина Агуреева, актер, режиссер, продюсер Федор Малышев, дочь Василия Шукшина, журналист Екатерина Шукшина, российский актер театра и кино, лауреат государственной премии РФ Игорь Петренко с супругой, актрисой Кристиной Бродской и другие.

– Фестиваль открывается в Барнауле у памятника Шукшину 18 июля в 13.00. Часть наших гостей будет принимать участие в торжественном открытии. Из известных гостей планируют присутствовать Игорь Петренко и Екатерина Шукшина – она уже была у нас, но достаточно давно, - добавляет министр. – Кроме того, красивой и статусной является церемония открытия кинофестиваля. Он, как обычно, пройдет вечером и начнется с красной дорожки в 18.00. Сама церемония начнется в 19.00.

К сожалению, попасть на открытие кинофестиваля уже не представляется возможным, так как билеты были раскуплены в считанные дни, но можно будет посмотреть церемонию на большом экране, установленном на площади перед театром драмы. Этим же вечером, уже после, там покажут фильмы, участвующие в конкурсе короткометражек.

– Некоторый резерв билетов в театр драмы у нас есть. Мы будет предлагать их в рамках различных розыгрышей через СМИ. Так что я бы советовала следить за информацией и участвовать в розыгрышах, - говорит Безрукова.

Что же касается билетов на сеансы фильмов, то они совершенно бесплатные и уже со дня на день поступят в кинотеатры, а в барнаульскую «Премьеру» их уже доставили.

Выставки

Одно из интереснейших направлений Шукшинских дней – это выставки. Особо хочется остановиться на двух:

– Как минимум два музея у нас являются постоянными участниками фестиваля. Это мемориальный музей в Сростках, где обязательно откроется что-то новое, а также ГМИЛИКа в Барнауле, - продолжает собеседница. – Хотела бы обратить внимание на два проекта. Один из них называется «Они с Катуни», и именно в нем принимает участие Екатерина Васильевна Шукшина. Встреча с ней состоится в конференц-зале здания фондохранилища музея в Сростках в субботу, 22 июля. А в 12 часов откроется выставка, посвященная Валентину Распутину и Василию Шукшину – «Писатель начинается в детстве».

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая будет работать экспозиция «Шукшин на документальном экране». В заключительный день фестиваля на горе Пикет откроется выставка «Василий Шукшин. Штрихи к портрету». А на улице Советской в Сростках гостей ждет Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».

Фестивальные Сростки

В следующую субботу, 22 июля, в селе Сростки пройдет заключительная программа «Шукшинских дней на Алтае».

- На главной улице будет всероссийский фестиваль «Чудики». Он появился впервые в прошлом году. А в этом наращивает свой объем в два раза: 40 мастеров из разных уголков России будут показывать нам свои уникальные изделия, - говорит Елена Евгеньевна. – Кроме того, советую с главной улицы свернуть на стадион. На месте, где располагается хоккейная коробка, будет проходить фестиваль «Печки-лавочки» - это интерактивная площадка, где мастера будут расписывать скамейки. Причем потом они останутся в Сростках.

А непосредственно на стадионе пройдет песенный фестиваль «Правда Шукшина». И там же пройдет праздник пирога. Кстати, в этом году принято решение все палатки со съестным поставить именно в этой части села. Таким образом, получится что-то типа огромного фудкорта.

Закрытие кинофестиваля на горе Пикет начнется в 16.00. На сцене с творческими номерами будут выступать почетные гости, а также коллективы Алтайского края. Победители получат свои драгоценные призы, а после официальной части состоится концерт Николая Емелина.

- Мы давно присматривались к нему. Многим, даже кому не известно его имя, известна его песня «Моя Родина Сибирь». Ее поют все сибирские коллективы, в том числе наш государственный ансамбль «Алтай», - рассказывает министр культуры края. – У него еще много репертуара такого плана. Он настоящий, харизматичный русский мужик. А еще выяснилось, что он родился в тот же день, что и Василий Макарович.

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