На территории за торговым центром уже проводили субботники, но мусор продолжают сваливать Фото: Анна СЕМИНА

Уже месяц барнаульцы в сети оставляют свои пожелания о том, каким они видят парк за ТРЦ «Европа». Мнение может высказать любой желающий. Опросник создали члены инициативной группы, которые уже много раз проводили субботники на заброшенной территории. Сейчас они собирают вокруг себя единомышленников и искренне верят, что вместе получится создать уникальный парк.

Голосование проходит на специальной платформе и не требует регистрации или подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», поэтому возраст респондента не имеет значения.

Территория будущего парка пока выглядит так Фото: Анна СЕМИНА

Время опроса составляет не более 10 минут. Его авторы предлагают ответить на такие вопросы: «Как часто вы посещаете парки?», «Какой вид отдыха вы предпочитаете?», «Бывали ли вы на территории пустыря за ТРЦ «Европа»?», «Как, на ваш взгляд целесообразно использовать данную территорию?», «Какой тип парка подошел бы этой территории?» и т.д. Кроме того предлагают подобрать название будущему парку и какое должно быть у него наполнение: парк с аттракционами, вело- и пешеходными дорожками, парк для мероприятий или с детскими площадками?

– Прошел месяц с тех пор, как был запущен сбор общественного мнения по будущему парку. Мы благодарим всех принявших участие в голосовании, говорим отдельное спасибо тем, кто помогает распространять информацию, - говорят они.

Территория будущего парка пока выглядит так Фото: Анна СЕМИНА

По предварительным подсчетам число проголосовавших медленно, но верно подбирается к двум тысячам. Что интересно, из них почти 1200 – это женщины. Абсолютное большинство проголосовавших хотят видеть на пустыре именно парк отдыха, причем по своему назначению похожий на «Изумрудный», который очень сильно преобразился за последние годы.

– Абсолютное большинство предпочитает тихие и семейные прогулки по парку. Также в лидерах активностей - игры с детьми, велопрогулки и посещение массовых мероприятий, - говорят авторы опросника. – Вопросы со свободным ответом ещё предстоит проанализировать, но беглое прочтение уже показывает, что многие хотят на территории за «Европой» тихий зелёный парк, без шумных аттракционов.

Территория будущего парка пока выглядит так Фото: Анна СЕМИНА

Сейчас территория в границах улиц Павловский тракт-Малахова-Шумакова-Взлетная представляет собой заброшенный пустырь, где складируют мусор, сбрасывают покрышки и другие автомобильные детали, но при этом это вполне проходной участок, через который горожане сокращают путь и ходят на ту же эко-ярмарку. Периодически здесь проводят субботники, но мусора как будто меньше не становится. Кстати, в голосовалке среди прочих есть вопросы о том, как и чем барнаульцы могут помочь.

- Так, 67% участников опроса готовы помочь с благоустройством территории. Три самых популярных ответа - высадка зелёных насаждений, участие в субботниках и помощь в распространении информации. 122 человека готовы оказать финансовую помощь, - добавляют организаторы.

Кстати, вы тоже можете принять участие в опросе – он продлится до 2 августа включительно.

Территория будущего парка пока выглядит так Фото: Анна СЕМИНА

КСТАТИ

Что пишут барнаульцы по поводу благоустройства пустыря за ТРЦ «Европа»

- «Разбить парк с деревьями, клумбами, скульптурами и кино под открытым небом по вечерам. Без аттракционов и киосков, чтоб меньше мусора было!»;

- «Парковая зона, без аттракционов, с велосипедными дорожками, обязательно площадка для выгула собак»;

- «Очень хочется парк, именно для прогулок, спорта, мероприятий. Без аттракционов, очень хочется свой «Изумрудный», но недалеко от дома!»;

- «На пустыре можно сделать отличную зону отдыха для горожан! Рядом ярмарка, очень хотелось бы, чтобы в городе появилось что-нибудь новенькое! Яркое и весёлое! Например, ягодно-цветочная поляна!».

Территория будущего парка пока выглядит так Фото: Анна СЕМИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С зеленым лабиринтом и садом камней: что за новый парк собираются создать в Барнауле

По задумке парк создадут на площади более 41 тысячи квадратных метров рядом с яхт-клубом «Заречье». При этом большая часть территории будет покрыта зеленью - растущие деревья и кустарники планируют сохранить и высадить новые, а естественный водоем очистить и сделать из него пруд (подробнее)