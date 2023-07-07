На Алтае владельца беспилотника оштрафовали на 32 тыс. рублей: рассказываем, где можно запускать дроны и что грозит нарушителям

Летательный аппарат не имел государственной регистрации Фото: Александр ГЛУЗ

В Алтайском крае оштрафовали владельца квадрокоптера, который запустил беспилотник без разрешения. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, его признали виновным в нарушении правил использования воздушного пространства.

По данным ведомства, в апреле 2023 года местный житель в районе улицы Солнечная Поляна в Барнауле без согласования и разрешения запустил беспилотник. При этом летательный аппарат не имел государственной регистрации.

В итоге по инициативе Барнаульской транспортной прокуратуры его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет). Он должен будет выплатить штраф - 32 тысячи рублей. Известно, что мужчина уже выплатил всю сумму.

Какие беспилотники нужно регистрировать в Алтайском крае 2023?

Как пояснила «Комсомолке» старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, в последнее время квадрокоптеры все чаще используют для съемок, доставки предметов и товаров, а также в спасательных операциях. Согласно законодательству РФ, если вес дрона составляет до 149 граммов, то его не нужно регистрировать, а при весе от 150 граммов до 30 кг средства обязательно нужно поставить на государственный учет. Беспилотники весом от 30 кг и более нужно не только зарегистрировать, но и занести в специальный реестр воздушных судов.

Чтобы зарегистрировать средство, в течение 10 рабочих дней с момента покупки нужно направить заявление в Росавиацию. Документ можно отправить почтой или в электронной форме через Госуслуги. После этого вам придет специальный регистрационный номер, присвоенный беспилотнику.

Где и как можно запускать дроны в Алтайском крае 2023?

Если ваш дрон весом до 30 кг, то получать разрешение на вылет и использование воздушного пространства не нужно. Но летать он может лишь в светлое время суток и на высоте меньше 150 метров над землей или водой. При этом участок полета должен быть:

- вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации;

- районов аэродромов или вертодромов авиации;

- запретных зон;

- зон ограничения полетов;

- специальных зон;

- над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований и охранных мероприятий.

- на расстоянии не меньше пяти километров от неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.

Запрещено выполнять опасные трюки, летать над людьми, сооружениями или транспортом на расстоянии менее 50 метров, летать на высоте более 150 метров над землей и приближаться к летающим самолетам и вертолетам.

Что грозит нарушителям?

Полет дрона без разрешения или регистрации грозит административным наказанием. Гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам – до 300 тысяч рублей. При этом наказание может быть и строже, если в составе преступления есть уголовно-наказуемое деяние.

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