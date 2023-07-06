Алтайский ученый придумал, как разгонять грозовые тучи

Осадками можно управлять и во всем мире этим активно пользуются Фото: Анна СЕМИНА

Ученый Алтайского госуниверситета Павел Пивень попал в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени». Доцент кафедры природопользования и геоэкологии института географии разработал систему, которая может разгонять грозовые тучи.

Свой проект «Противоградовая ракета» кандидат философских наук представил Павел Пивень представил на форуме, который организовало Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Идеи и предложения загружали на специальную крауд-платформу. Всего поступило более 23 тысяч инновационных разработок, из них более 100 – из Алтайского края. В «финал» отобрали только сто самых интересных.

Самое главное, что разработка алтайского ученого очень важна для нашего края, считающимся аграрным, и относящимся к зоне рискованного земледелия. Ливни и тем более град наносят урон сельхозугодьям не меньше, чем засуха. Необходимо оберегать культуры и придерживаться баланса, ведь переувлажненность почвы тоже очень плохо.

В наши дни уже придумали систему, как можно управлять погодой и «уничтожать» тучи с градом, но эти методы подобны фейерверку:

– После запуска они достигают нужной высоты, выпускают реагент и точечно воздействуют на облако, - рассказывают в пресс-службе АлтГУ. – Сейчас во всем мире разрабатывают противоградовые ракеты нового типа. Их воздействие на облака происходят вдоль всей трассы полета ракеты. Используется смесовое топливо с льдообразующим реагентом. Частицы вступают в контакт с облаком, и вместо града выпадает обычный дождь.

Причем эти ракеты могут переместить зону, где прольется дождь или град туда, где это будет безопасно. К примеру, не надо полем с будущим урожаем, а где-нибудь над пустынной местностью.

В России уже были попытки разработать подобные ракеты, но их корпуса были изготовлены из пластика и при сгорании они меняли траекторию. В итоге изобретения были признаны непригодными к использованию.

Павел Пивень взял идею со смесовым топливом за основу и решил модернизировать саму ракету, которая будет доставлять его к тучам.

– У меня уже были разработки по планерам, в частности, был получен патент на изобретение крылатой ракеты со складными крыльями замкнутого типа переменной стреловидности. Также у меня есть патент на изобретение высокоманевренного самолета. Опыт проектирования имеется, и я подготовил патентную заявку на противоградовую ракету (предложен новый планер и вариант двухрежимного двигателя), - рассказывает Павел. – После одобрения моей заявки я смогу раскрыть конструктивные особенности своего изобретения.

Кстати, такими же ракетами можно тушить лесные пожары. Это гораздо дешевле и удобнее, ведь нет риска для летного состава самолетов-амфибий. Тем более, что они не всегда могут работать. К примеру, если есть высокая задымленность и плохая видимость. Да и запустить его после обнаружения очага можно гораздо быстрее, нежели авиацию. К тому же ракеты могут помогать бороться с засухой, что для аграриев очень важно.

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