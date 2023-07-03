Редкое издание-сборник рассказов Василия Шукшина на китайском языке Фото: ГМИЛИКА

Василий Шукшин – писатель, актер, режиссер, уроженец Алтайского края. Его можно любить и ненавидеть, но отрицать факт того, что это выдающаяся личность, невозможно. Он оставил свой след и в кинематографе, и в литературе. «Комсомолка» расскажет об интересных фактах из биографии своего знаменитого земляка.

Читающий Китай

Рассказы Василия Шукшина наполнены просторечными выражениями. Любителям «классики», возможно, сложно такое читать, кто-то посчитает его слишком пустым, но у его творчества есть поклонники во многих странах мира. Доказательством тому – издания рассказов на разные языках. Такие уникальные сборники есть и в архиве ГМИЛИКи.

– В фондах музея хранится редкое издание-сборник рассказов В.М. Шукшина на китайском языке. Книга вышла в Пекине в издательстве «Зарубежная литература» в 1983 году. Сборник содержит 31 рассказ, среди которых «Генка Малюгин», «Чудик», «Жена мужа в Париж провожала», «Мой зять украл машину дров» и другие. Составитель - Лю Цзунцы, профессор Пекинского университета. Профессор не только составил первый в Китае сборник избранных рассказов В.М. Шукшина, но и прекрасно перевел несколько рассказов писателя, - рассказывают в музее.

Кстати, первое упоминание о Шукшине в Поднебесной зафиксировано в 1974 году, когда он еще был жив. О нем рассказали в восьмом номере китайского журнала «Реферативный перевод».

В апреле того же года коллектив факультета иностранных языков Шанхайского педагогического университета перевел повесть «Калина красная». После этого еще около 30 его рассказов и повестей были опубликованы в разных журналах.

В фонде ГМИЛИКи хранится около двух десятков книг Шукшина, выпущенных в разных странах.

Щедрый на подарки

Когда Василий Шукшин твердо встал на ноги, он не жалел денег на подарки для своих родных и близких. В те резкие визиты на родину, в село Сростки, всегда приезжал с чемоданами, забитыми сувенирами.

– Мне как-то подарил фотоаппарат. В то время это было диковинкой. Я много что отснял на него. Почти все фото Сростинского периода, которые сейчас хранятся в музее, сделаны мной, - рассказывает племянник Шукшина Сергей Зиновьев.

Как правило, приезжал Василий Макарович весной. Для сростинцев это был настоящий праздник. Собиралась вся родня, много пели, плясали, шутили и смеялись. Старались ухватить каждый миг, ведь визиты были краткосрочные. Сам Шукшин старался бывать в любимых местах и все свободное время проводил с матерью.

Шукшин - певец

В 2020 году в архивах все той же ГМИЛИКи была сделана уникальная находка: в бумагах известного в Алтайском крае хореографа Александра Батырева были найдены ноты песен, на которых было подписано «Слова В. Шукшина». Как оказалось, это была песня к фильму «Степан Разин». Но так как лента снята не была, никто так и не услышал это произведение.

Ноты песен, написанных Шукшиным Фото: ГМИЛИКА

Всего для фильма было написано три песни: «Ох, по рюмочке мы пьем», «Баллада о донском казаке» и «На восходе было». Причем что-то Шукшин собирался петь сам. Известный оператор и фотохудожник Анатолий Заболоцкий рассказывал, что у него была красивая окраска голоса: «Не похожей на большинство профессионалов». Услышать, как поет Шукшин можно в начале фильма «Странные люди», а еще он вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной исполнил песню «Миленький ты мой».

Памятник

В 2004 году в Сростках на горе Пикет был установлен памятник Василию Шукшину. Поза, в которой он сидит, не что иное, как финальная сцена из легендарного фильма «Печки-лавочки».

Это был выстраданный фильм. Дело в том, что Шукшин хотел снять его именно на Алтае, а киностудия отказывалась спонсировать командировку так далеко. Автору предлагали выбрать натуру где-то поближе, но Василий Макарович был непреклонен. В итоге он «доигрался»: ему разрешили снимать здесь, но выдали самую старую технику, которая регулярно ломалась.

Финальный кадр фильма «Печки-лавочки». Фото: кадр из фильма

А уже позже, когда фильм был готов, худосовет решил вычеркнуть из него 2/3 всего материала. Шукшин практически с боем отстаивал каждую «сомнительную» сцену.

Именно поэтому «Печки-лавочки» считаются выстраданным фильмом, но зато он стал культовым, и его частичка навсегда осталась на Алтае.

Шукшин на удачу

Еще один интересный факт, тоже связанный с памятником в Сростках, стал известен относительно недавно. Кинематографисты, участвующие в Шукшинском кинофестивале, буквально из уст в уста передают легенду о том, что если потереть пальцы у памятника и загадать желание, то оно обязательно сбудется. В прошлом году легенду проверил на себе режиссер фильма «Живы ли вы?» Ильдар Ягафаров:

«А это, кстати, работает! Я вчера потер пальцы и загадал желание, и оно сбылось!», - радостно кричал он со сцены.

Как оказалось, Ильдар загадал взять приз на кинофестивале. В итоге его работа завоевала гран-при.

Ильдар Ягафаров у памятника на Пикете Фото: Олег УКЛАДОВ

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