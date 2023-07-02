На Алтае сердобольный дворник спас ласточку, застрявшую в стене дома

Ласточку освободили с помощью обычной швабры. Фото: Владимир Мордунов.

На днях в Алтайском крае произошла трогательная история по спасению маленькой ласточки, застрявшей в стене жилого дома.

Все случилось в Первомайском районе. Об этом рассказали жители поселка ЗАТО Сибирский в соцсетях. В Службу спасения поступил звонок с необычной просьбой: «Спасите нашу ласточку!». Поначалу там посчитали, что это шутка, но это был вовсе не розыгрыш, а настоящая мольба о помощи. Правда специалисты службы отказались ехать на вызов, мол птица – это не человек, и спасать ее не будут. Тем более, что кому-то их помощь может действительно понадобится, а их на месте не окажется!

Молва о бедной ласточке уже разошлась по социальным сетям, жильцам начали советовать вызвать автовышку. Но естественно, такой способ дорогостоящий и никто бы ради птички не решился бы устраивать сбор средств.

Застрявшая ласточка. Скриншот паблика «Типичный ЗАТО Сибирский|Подслушано» во «Вконтакте»

К счастью пернатой, мимо проходил дворник и услышал о бедолаге. Он придумал как ей можно помочь: мужчина поднялся в квартиру, чьи окна были ближайшими к пернатой, рассказал им о произошедшем и общими усилиями с помощью швабры крошку освободили.

– Она улетела. Сама полетела! Спасибо неравнодушному дворнику, - рассказала жительница поселка.

Кстати, для Барнаула ласточки тоже не редкость. Раньше они особенно любили гнездиться на здании бывшего речного вокзала и в год, когда его должны были снести, благодаря эко-активистам удалось отсрочить момент демонтажа и птицы смогли благополучно вырастить потомство. Теперь же ласточки в основном гнездятся под Новым мостом через Обь.

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