Екатерина Рождественская презентовала в Барнауле фильм про отца

Екатерина Рождественская Фото: Анна СЕМИНА

Документальный фильм к 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского презентовали в Барнауле. Ленту представила дочь поэта Екатерина.

– Фильм снимали в прошлом году и сделали это довольно быстро. Он необычный и выделяется на фоне других фильмов об отце, - говорит Екатерина Робертовна. – Во-первых, он очень современный, а во-вторых, очень добрый… Для меня он один из самых лучших, потому что он в себе сочетает столько качеств, что его приятно смотреть. Вообще, мне тяжело смотреть документальное кино. А этот фильм легкий. Ты через людей, которые о нем говорят, сразу понимаешь, что это был за человек. Так что он очень хорошо смотрится, и я думаю для молодежи тоже будет любопытно, потому что вряд ли они знают кто такой Роберт Рождественский, к сожалению…

Сама лента действительно не отдает нафталином и почти наверняка не вызовет желания переключить, если увидишь фильм на телеэкране. Все потому, что буквально с первых кадров звучит современный бит, а неизвестный молодой музыкант читает реп и только настоящий поклонник поэзии поймет, что это не герой нашего времени его написал, а это все тот же известный и любимый многими Роберт Рождественский.

– Все, что вы ходит про моего отца – везде инициатор идеи я. Мне хотелось сделать что-то особенное к его юбилею и это получилось. Думаю, у фильма есть будущее. В первый же день после премьеры его посмотрела по-моему пять миллионов человек. Это о чем-то то говорит, - продолжает Рождественская. – Сейчас вот премьера на Алтае. Я заразилась им, мне нравится сюда приезжать. Мне всегда хочется не просто приехать, а что-то привезти, что-то показать, чем-то похвастаться. Фильм как раз то, чем хочу похвастаться.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Документальный фильм снимали в нескольких локациях, но в основном в родовом гнезде Рождественских в Москве и в обязательном порядке в Косихе. Вообще, Екатерина Робертовна призналась, что слезно просила создателей ленты оставить как можно больше Алтая, ведь это родина ее отца. Место, которое и она полюбила всей душой. Так что жители и гости фестиваля Рождественского в Косихе тоже попали в кадр и могут увидеть себя на экране. Несколько человек специально приехали на презентацию и Барнаул и когда Екатерина увидела их в зрительном зале, то моментально расчувствовалась:

– Я вас уже люблю, - обратилась она к ним.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

– Там (в Косихе, - прим.ред.) именно душа и место совершенно уникальное и потрясающее. Я обожаю Косиху. Я туда езжу чтобы просто подзарядиться, потому что такой красоты природа и такие замечательные люди. Я так говорю не потому что там родился отец. Там действительно удивительное место. Так что какое место, такие и люди, а какие люди – такая и реакция на праздники, события, - продолжает Рождественская. – Завтра мы поедем в Косиху и останемся там встречать рассвет. Он там тоже какой-то совершенно необычный. Так что я люблю необычные места, а Косиху больше всего.

Объяснила Екатерина и почему такое название у фильма – «Семь мгновений Роберта Рождественского».

– В самом начале сценарист у меня почему-то спросил, откуда столько слухов и домыслов от чего умер отец. Мне было довольно удивительно это услышать. Я рассказала, что у него на самом деле семь раз останавливалось сердце и на восьмой его не завели. Поэтому фильм и называется «Семь мгновений Роберта Рождественского». Я считаю, что это очень хороший прием. Фильм как раз начинается с того, что Леонид Рошаль рассказывает историю про остановку сердца.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Выбор героев ленты тоже родился как будто из ниоткуда. Специально никакой список не составляли. Идеи рождались буквально на ходу. В нем снялись родные и близкие поэта, люди, которые были вхожи в его дом, артисты, которые когда-либо исполняли его песни: Валерия, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Леонид Агутин и многие другие. Своими воспоминаниями делился Леонид Рошаль, Нинель Кобзон, Максим Дунаевский, Александр Ширвиндт, сама Екатерина Рождественская и многие другие. Некоторым дали возможность почитать стихи, кто-то делился своими эмоциями, рассказывал о том, каким был Роба, как он общался со своей любимой супругой Аллой Киреевой.

– После первой премьеры я увидела, что люди смотрели фильм с большим интересом. Очень много нового узнали, полюбили и что мне понравилось – пошли читать стихи отцовские: взяли томик и не просто где-то в интернете скачали, а именно книжку взяли в руки. Я в восторге от этого. Это именно то, ради чего это все делается, - говорит дочь поэта.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Кстати, кроме фильма Екатерина Робертовна сама своими силами старается рассказывать об истории своей семьи. В конце весны она презентовала новую книгу, где много новых деталей. К примеру, есть фирменный рецепт домашней лимонной водки.

– Этот рецепт хранится наверное с 60-х годов, когда к нам приходила одна замечательная поэтесса, не буду называть ее фамилии. Она была падка на крепкие напитки, но нужно ей было мало выпить, чтобы она уже с трудом могла читать стихи. Поэтому мама всеми силами пыталась понизить градус напитков, которые ставились на стол. Она где-то вычитала рецепт и потом дома его готовила, - рассказывает Екатерина.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

А вот что входит в состав, можно узнать в книге «Призраки дома на Горького».

Напомним, в субботу, 24 июня, в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского мероприятия будут проходить в Косихе и на Яру любви. Гостей ждут с самого утра.

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

Презентация фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» Фото: Анна СЕМИНА

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