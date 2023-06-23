Дело барнаульского маньяка, убивавшего абитуриенток, можно считать раскрытым

Виталия Манишина задержали в мае. Фото: «Заря Приобья»

Громкое дело «барнаульского маньяка», орудовавшего в начале 2000-х, можно считать раскрытым. В убийствах абитуриенток признался житель Калманского района Виталий Манишин.

Серия убийств произошла летом 2000 года во время вступительной кампании в вузы. Тогда за три месяца пропали сразу пять абитуриенток, которые собирались учиться в Алтайский государственный техническом университете: Юлия Техтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова.

Первую исчезнувшую до вуза довез отец - девушка отправилась в университет подавать документы, но так и не вернулась. Вскоре после консультации в политехе пропала еще одна абитуриентка. Исчезновения происходили среди бела дня. Поле этого руководство университета в целях безопасности выставили студенческие патрули. Но это не предотвратило дальнейших несчастий. Абитуриентки пропадали одна за одной. В городе заговорили про маньяка. Однако до конца августа были возбуждены дела лишь о похищениях, а не об убийствах. Лишь после исчезновения пятой жертвы всех пропавших объединили в одну серию.

- Эта трагедия научила всю правоохранительную систему более оперативно реагировать на сообщения о без вести пропавших. Если бы, не дай бог, аналогичная ситуация произошла сейчас, то дело было бы возбуждено незамедлительно, - рассказывал «Комсомолке» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Следственный эксперимент Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как тогда рассказывали родители пропавших, перед исчезновением абитуриентки должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением. Интересно, что все девушки пропали после посещения университета — в последний раз их видели, входящими в здание вуза, а затем след терялся. Их тела нашли лишь через год под Барнаулом. Все они были убиты.

Той осенью у следователей появился подозреваемый — ранее судимый 45-летний Александр Анисимов. Прямых улик против него не было. В камере Анисимов попытался совершить суицид, но у него не получилось, а через месяц, во время следственного эксперимента, Анисимов выпрыгнул в окно. Исчезновения девушек прекратились, однако не все верили в виновность Анисимова.

Попался на убийстве 34-летней давности

А в начале мая 2023 года следователи задержали 52-летнего Виталия Манишина. Изначально ему предъявили обвинение в убийстве девушки в 1989 году. На тот момент ему было 19 лет. Жертве – 17 лет. Девушка пропала в сентябре 1989 года, а через год ее скелетированные останки нашли в лесополосе.

- Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, с которыми погибшую видели в последний раз, - отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

В течение 30 лет следователи периодически возвращалось к этому делу, пытаясь найти новые зацепки. Недавно в рамках расследования данного «висяка» было решено провести дополнительные следственные действия – опрос свидетелей и полиграфическое исследование всех членов мужской компании, которые в последний раз видели девушку живой. В итоге Манишин признался в преступлении и на следственном эксперименте подробно рассказал о произошедшем.

По предварительным данным, в сентябре 1989 года 19-летний Манишин в компании друзей познакомился со своей будущей жертвой. Когда пара оказалась наедине недалеко от села, он попытался ее изнасиловать. Та начала сопротивляться, что разозлило преступника – он убил девушку и закопал тело недалеко от места расправы.

Признался в убийстве абитуриенток

По информации «Базы» Манишин дал признательные показания в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. СУСК по Алтайском краю не опровергает это, но и не подтверждает:

- В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, сказано в официальном сообщении ведомства от 23 июня 2023 года.

Известно, что во время преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых. Позже устроился чиновником. До марта 2023 года он занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

Возможно, это не финальная точка в деле «Барнаульского маньяка». Еще до лета 2000-го в 1998-99 году похожим образом исчезли четыре абитуриентки АлтГУ. Их убийства также связывали с «Барнаульским маньяком».

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