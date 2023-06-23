На Алтае юнкоры продвигают медиаэкстремальный туризм

Школьные журналисты сняли репортаж о фестивале «Песчаная» в Смоленском районе. Фото: Сергей Кулыгин

Юнкоры молодежных медиацентров занялись продвижением популярных видов экстремального туризма на Алтае. Именно этим притягивает наш регион любителей адреналина.

Лето – прекрасное время для сплавов и других видов активностей в природной среде. Недавно школьные журналисты сняли репортаж о фестивале «Песчаная» в Смоленском районе. Соревнования собирают спортсменов со всего края, но благодаря масштабному пиару скоро о нем узнают во всей Сибири, а может и в России.

«Песчаная» - это молодежный фестиваль экстремального туризма: рафтинг, пеший туризм, скалолазание, фигурное вождение на велосипеде. Его проводят, начиная с 2007 года в урочище Щёки Смоленского района. Важно то, что ребята не только соревнуются, но и успевают наладить новые связи, познакомиться и даже подружиться, что тоже очень важно.

– Радостно и от того, что и птахи молодые приходят, и старшие приходят, и то, что в 77 лет – ещё есть желание сюда приехать побороться, - говорит судья соревнования Сергей Петров.

«Песчаная» - это молодежный фестиваль экстремального туризма. Фото: Сергей Кулыгин

Уже сегодня о фестивале расскажут юнкоры из Первомайского, Кытмановского и Троицкого районов. 22 человека приехали в урочище, чтобы лично увидеть все своими глазами весь накал борьбы и выдать огненные репортажи. Принять участие в мероприятии и стать инфопартнерами молодежным медиацентрам предложил депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев:

– Вы знаете, что хотелось бы в результате получить, и я уверен, что мы с этой задачей справимся, - говорит он. – С помощью вашей работы и тех проектов, которые вы осуществите, эти соревнования, возможно, выйдут за рамки Сибирского Федерального округа и станут общероссийскими.

А для того, чтобы материалы получились качественными, ребята прошли «стажировку» на бийском телевидении. В редакции местного телеканала им рассказали, каким должен быть настоящий профессиональный ведущий и как правильно ставить знаки препинания в текстах.

– Мне бы хотелось попробовать себя в роли корреспондента, потому что я практикуюсь в этом направлении, но еще не так хорошо, как я считаю. Мне еще есть, где развиваться, где учиться, - признаются начинающий корреспондент Мария Кондранина.

Впечатлила ребят не только работа настоящей редакции, но и крупные соревнования. Они смогли углубиться в суть турниров, пообщаться непосредственно с участниками и даже побыть волонтерами, что тоже, несомненно, для них интересные и полезный опыт.

Соревнования собирают спортсменов со всего края. Фото: Сергей Кулыгин

Уже сегодня зрители могут оценить работу юных журналистов и проголосовать за лучший репортаж о фестивале «Песчаная». Сюжеты школьных медиацентров размещены на сайте Фонда социального содействия Александра Прокопьева. На втором этапе голосования ролики оценит профессиональное жюри – журналисты «Толка». Отдельный приз получит видео, набравшее наибольшее количество просмотров.