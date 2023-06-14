Заморозки до -1 градуса прогнозируют в Алтайском крае

Местами пройдут дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на четверг, 15 июня, в Алтайском крае ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра региона.

В ночь на 15 июня температура воздуха составит +2…+7 градусов, по западу местами до +12 градусах. В северных и предгорных районах Алтайского края на почве местами не исключены заморозки до -1 градусов.

В региональном управлении МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время использования печей и обогревателей.

– Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы. Не позволяйте детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами. Также не следует перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, – подчеркнули в ведомстве.

По информации синоптиков, похолодание будет кратковременным. Уже днем 15 июня температура воздуха в Алтайском крае пойдет на повышение и к 17 числу воздух прогреется до +26…+31 градусов.

При этом в течение недели погода будет неустойчивой. 16,17 и 18 июня местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Кроме того, не исключено усиление ветра.

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