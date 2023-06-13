На Алтае из-за паводка эвакуируют население и туристов

Озеро Телецкое вышло из берегов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Паводковая ситуация в Республике Алтай за минувшие выходные значительно ухудшилась: уровень воды в реках поднимается, а власти вводят режим ЧС.

Телецкое озеро вышло из берегов

По данным Главного управления МЧС России по региону, по состоянию на 23.00 12 июня уровень воды в реке Чулышман в селе Балыкча Улаганского района составлял 760 сантиметров (при критической отметке в 700 сантиметров). За сутки прирост составил 66 сантиметров. По данным на 8.00 (местн.) 13 июня отмечается небольшое снижение до 755 сантиметров.

– В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов, машинное отделение минигидроэлектростанции Кайру. Населенный пункт Балыкча переведен на энергообеспечение от дизельного генератора, - сообщают последние данные по паводку в региональном главке МЧС.

На указанных территориях проживает 414 человек, их которых 173 ребенка. В подтопленных домах числится 135 человек (в том числе 85 детей). Социально-значимые объекты вода пока не тронула.

Жители подтопленных домов были эвакуированы в пункт временного размещения. Он расположился на базе «Челушманской СОШ». На данный момент там находится 44 человека: 22 взрослых и столько же детей.

В связи со сложной паводковой ситуацией в выходные специалисты управления Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и пищевой продукции в Челушманской школе. Эксперты изучают микробиологический, санитарно-химический состав, а также выявляют наличие вирусов.

Телецкое озеро Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На особом контроле находится санэпидобстановка в подтопленных паводком территориях. Главам Улаганского и Турочакского районов направлены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Кроме того, администрации Улаганской районной больницу дано поручение создать резерв койко-мест.

12 июня 42 территории в селе Балыкча уже были продезинфицированы и работа в данном направлении продолжится.

Также в зоне подтопления оказалось село Кара-Кудюр. Там вода зашла на три приусадебных участка. В поселке Коо затопило дизельную электростанцию, в селе Чибиля в опасности мост. На данный момент в Улаганском районе действует режим ЧС.

Тем временем в Турочакском районе из берегов вышло Телецкое озеро. В районе села Яйлю уровень составляет 545 сантиметров (при критической отметке в 480 см), в селе Артыбаш – 543 сантиметра (критический уровень – 505). Река Кебезень поднялась до 647 сантиметров (критический – 606 см).

– В заповедном поселке Яйлю нет критически важной инфраструктуры, которая, могла бы пострадать от паводка, но владельцам водного транспорта высокая вода добавила хлопот по поиску места на стремительно сокращавшейся береговой линии, - рассказывают сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Кроме того администрация заповедника напоминает о том, что эколого-просветительский маршрут «Водопад Корбу» закрыт для посещений. Так что туристам придется корректировать свои маршруты. Откроют его только после стабилизации паводковой ситуации.

Теплоход «Пионер Алтая» несмотря на паводок, продолжает проводить туристические экскурсии, правда, с измененным маршрутом.

– Проезд к Телецкому озеру возможен и все рейсы теплохода состоятся без изменений! – заверяет администрация теплохода.

В селе Иогач уже подтопило семь приусадебных участков и два жилых дома, в Артыбаше – четыре участка, а в Усть-Пыже – семь. Пока что эвакуация населения не проводилась. Тем не менее, в опасную зону продолжают прибывать спасательные отряды.

– Сегодня, в 10:30 по местному времени, с помощью авиации в село Балыкча отправлены спасатели: семь человек республиканского поисково-спасательного отряда и четыре человека Алтайского поисково-спасательного отряда с необходимым оборудованием, оперативные группы правительства Республики Алтай и Главного управления. Также для пополнения запасов отправлены продукты питания, - добавляют в МЧС.

Все ресурсы ведомства готовы к немедленному реагированию в случае возможного ЧП.

Эвакуация туристов

Таковое едва не случилось накануне вечером в Улаганском районе. В 18.40 на номер спасателей поступил звонок от двух туристов из Санкт-Петербурга. Оказалось, что еще 11 июня супруги отправились в пешую прогулку в горы в сторону Северо-Чуйского хребта. По пути они вброд перешли горный ручей. На следующий день они возвращались обратно, но тот самый ручей в урочище «Орой» превратился практически в бурную реку и гости республики никак не могли самостоятельно выйти в Оройскому мосту.

Вечером они приняли решение позвать на помощь спасателей. К счастью, в месте, где они остановились, была связь, и они дозвонились до МЧС.

На спасение туристов направили пожарных из Акташа. Они с помощью специальной веревки организовали навесную переправу и, прицепив людей альпинистским снаряжением, переправили их на другой берег ручья.

Эвакуация туристов. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Вода прибывает

В Алтайском крае на данный момент зарегистрировано подтопление шести приусадебных участков селе Полеводка Бийского района. Здесь из берегов вышла река Катунь.

– По улице Центральная в двух домах вода поднялась выше уровня пола на 2-3 см. В данный момент жильцы подтопленных домов разместились по другим адресам в данном населенном пункте. На месте находятся оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели краевого управления ГОЧС, - докладывают в пресс-службе ведомства.

По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки вода может подняться еще на два сантиметра.

Ситуация в селе Полеводка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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