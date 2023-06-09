Синоптики рассказали о погоде на длинные выходные в Алтайском крае

Местами возможны дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

40-градусная жара ослабнет в Алтайском крае. Ей на смену придут долгожданные прохлада и дожди. Рассказываем, какой будет погода в регионе на предстоящих длинных выходных.

Как сообщили в Гидрометцентре региона, спад жары в Алтайском крае произойдет из-за прохождения холодного фронта. Вместе с понижением температур уже 9 июня он принесет с собой грозы, град, а также усиление ветра.

В ночь на субботу,10 июня, температура воздуха в регионе составит +12…+17 градусов. Днем же ожидается до +20…+25 градусов. На большей части территории Алтайского края пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Ночью в воскресенье, 11 июня, прогнозируют +9…+14 градусов, а днем +22…+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.

12 июня в регионе также не ожидается аномальная жара. Ночью будет +9…+14 градусов, а днем +25…+30 градусов, местами выпадут осадки.

В региональном управлении МЧС напоминают о том, что при сильном ветре на улице нужно обходить шаткие строения и не прятаться под деревьями. Парковать автомобиль следует в гараж, а если его нет, то также оставлять машину вдали от слабо укрепленных конструкций.

– Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101, – резюмировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 июня на Алтае местами пройдут дожди и грозы

Температура воздуха остается высокой (подробнее)