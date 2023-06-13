На Алтае пройдет шеф-батл «Мясной замес»

Это будет не только вкусно, но и очень зрелищно! Фото: Олег УКЛАДОВ

17 июня с 12.00 до 23.00 в селе Дружба Целинного района пройдет гастрономический фестиваль «Мясной замес». Это будет не только вкусно, но и очень зрелищно! Дюжина шеф-поваров из нескольких городов Сибири посоревнуются за статус главного виртуоза в приготовлении блюд из мяса, в том числе мраморной говядины.

Огромный фудкорт расположится на обустроенной территории у речки Марушка. В ожидании вкусных блюд гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, соревнованиях, посетить ярмарку натуральных продуктов, послушать музыкантов, которые с полудня до полуночи будут играть и петь со сцены всем на радость.

- Центральным событием фестиваля станет «ШЕФ-БАТЛ» - кулинарное шоу, которое специально проводится для всех, кто любит в неформальной обстановке провести время, попробовать кулинарные новинки, посетить мастер-классы от лучших шеф-поваров и узнать в лицо тех, кто кормит людей в нашем славном крае! - отмечают организаторы.

Рассказываем, что еще будет интересного на «Мясном замесе».

Кухня XVIII века

На фестивале будет работать уникальная площадка кухни XVIII века. Бийский клуб исторических реконструкций «Наследие» приготовит османские голубцы из «Золотой порты» и шведские фрикадельки под брусничным соусом.

- Кроме того, мы расскажем и покажем разницу между Шведской, Бельгийской и Венской вафлей, ведь рецепту уже более 120 лет. Раскроем тайну супа Петра I - любимое блюда первого императора России придется любому по вкусу. И, конечно, хлеб - для нас это настоящее произведение искусства! - рассказывают в клубе.

Не обойдется на этой площадке и без развлечения. Каждый желающий сможет испытать силу, ловкость и остроту ума в древнейшей игре «КУББ». Любителям шахмат здесь предложат пропустить партию-другую под чашку натурального кофе, прикусывая пряником радость или горечь поражения.

- Да, кстати, чуть не забыли, с нами можно и нужно будет пофотографироваться и потрогать руками все, что мы привезем, примерить на себя все прелести и ароматы XVIII века! - говорят представители «Наследия».

SUP-бординг

На озере во время фестиваля будет работать «Алтай серф-станция». Специалисты расскажут всем желающим, что такое SUP и как на нем стоять, покажут основы SUP-бординга, после чего можно будет сразу перейти к практике и ощутить новые эмоции!

Кузница и рыцари

Казаки «Станицы Бийской» организуют на фестивале мини-музей под открытым небом и разожгут кузнечный горн (металлургическая печь. - Прим. авт.). Все желающие смогут с головой погрузиться в основы кузнечного дела, а при желании пробрести готовые изделия. Здесь же состоится демонстрация боевого и холодного оружия.

Также в течение всего дня на фестивале можно будет встретить рыцарей в железных доспехах из бийского клуба исторической реконструкции «Або». Они представят сражение эпохи XIII века, также проведут зрелищные мастер-классы.

Концерты и салют

Развлекать гостей будут артисты - музыканты, певцы, танцоры. В их числе абсолютно уникальная и нестандартная группа «Човег» из Бийска. Основную часть их репертуара составляют потрясающе теплые и душевные композиции в стиле фолк. Ритм выступлению задают индийская табла, африканский джембе и взлетающий на пик популярности кахон.

Закончится фестиваль в 23.00 красочным фейерверком на берегу озера - что может быть прекрасней в летний уикенд!

КСТАТИ

Что еще будет интересного

- Командные и индивидуальные состязания.

- Показательный турнир по баскетболу.

- Мастер-классы по украшению кондитерских изделий, азам гончарного ремесла.

- Детские зоны развлечений.