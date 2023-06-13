На Алтае пройдет шеф-батл «Мясной замес»

Это будет не только вкусно, но и очень зрелищно!
Фото: Олег УКЛАДОВ
17 июня с 12.00 до 23.00 в селе Дружба Целинного района пройдет гастрономический фестиваль «Мясной замес». Это будет не только вкусно, но и очень зрелищно! Дюжина шеф-поваров из нескольких городов Сибири посоревнуются за статус главного виртуоза в приготовлении блюд из мяса, в том числе мраморной говядины.
Огромный фудкорт расположится на обустроенной территории у речки Марушка. В ожидании вкусных блюд гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, соревнованиях, посетить ярмарку натуральных продуктов, послушать музыкантов, которые с полудня до полуночи будут играть и петь со сцены всем на радость.
- Центральным событием фестиваля станет «ШЕФ-БАТЛ» - кулинарное шоу, которое специально проводится для всех, кто любит в неформальной обстановке провести время, попробовать кулинарные новинки, посетить мастер-классы от лучших шеф-поваров и узнать в лицо тех, кто кормит людей в нашем славном крае! - отмечают организаторы.
Рассказываем, что еще будет интересного на «Мясном замесе».
На фестивале будет работать уникальная площадка кухни XVIII века. Бийский клуб исторических реконструкций «Наследие» приготовит османские голубцы из «Золотой порты» и шведские фрикадельки под брусничным соусом.
- Кроме того, мы расскажем и покажем разницу между Шведской, Бельгийской и Венской вафлей, ведь рецепту уже более 120 лет. Раскроем тайну супа Петра I - любимое блюда первого императора России придется любому по вкусу. И, конечно, хлеб - для нас это настоящее произведение искусства! - рассказывают в клубе.
Не обойдется на этой площадке и без развлечения. Каждый желающий сможет испытать силу, ловкость и остроту ума в древнейшей игре «КУББ». Любителям шахмат здесь предложат пропустить партию-другую под чашку натурального кофе, прикусывая пряником радость или горечь поражения.
- Да, кстати, чуть не забыли, с нами можно и нужно будет пофотографироваться и потрогать руками все, что мы привезем, примерить на себя все прелести и ароматы XVIII века! - говорят представители «Наследия».
На озере во время фестиваля будет работать «Алтай серф-станция». Специалисты расскажут всем желающим, что такое SUP и как на нем стоять, покажут основы SUP-бординга, после чего можно будет сразу перейти к практике и ощутить новые эмоции!
Казаки «Станицы Бийской» организуют на фестивале мини-музей под открытым небом и разожгут кузнечный горн (металлургическая печь. - Прим. авт.). Все желающие смогут с головой погрузиться в основы кузнечного дела, а при желании пробрести готовые изделия. Здесь же состоится демонстрация боевого и холодного оружия.
Также в течение всего дня на фестивале можно будет встретить рыцарей в железных доспехах из бийского клуба исторической реконструкции «Або». Они представят сражение эпохи XIII века, также проведут зрелищные мастер-классы.
Развлекать гостей будут артисты - музыканты, певцы, танцоры. В их числе абсолютно уникальная и нестандартная группа «Човег» из Бийска. Основную часть их репертуара составляют потрясающе теплые и душевные композиции в стиле фолк. Ритм выступлению задают индийская табла, африканский джембе и взлетающий на пик популярности кахон.
Закончится фестиваль в 23.00 красочным фейерверком на берегу озера - что может быть прекрасней в летний уикенд!
Что еще будет интересного
- Командные и индивидуальные состязания.
- Показательный турнир по баскетболу.
- Мастер-классы по украшению кондитерских изделий, азам гончарного ремесла.
- Детские зоны развлечений.