Только не бананы и картошку! Что лучше всего есть в невыносимую жару

Летом мороженое - одно из самых популярных лакомств Фото: Анна Усик

На Алтае уже несколько дней подряд стоит палящий зной. Многим в такую жару кусок в горло не идет. Хочется не жареной картошки и пельменей, а чего-то легкого, холодного, сочного. О том, что лучше всего есть в жару, рассказал барнаульский врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь.

Холодные десерты

Летом мороженое - одно из самых популярных лакомств. Многие поедают его не только стаканчиками, но и целыми ведерками.

- Действительно, мороженое помогает в жару. Сосуды сужаются, происходит охлаждение организма. Точно также действует и холодная вода со льдом, и сорбет, и фруктовый лед, – объясняет врач.

Какой десерт покупать – пломбир, лед или сорбет - дело вкуса. Но стоит помнить, что при изготовлении льда и сорбета часто используют искусственные красители и другую «химию».

- Другое дело, если вы сами сделаете это лакомство из натурального сока и фруктов. Есть люди, которые не переносят белок молока или лактозу. Для них фруктовый лед или сорбет – лучшая замена мороженого, - говорит Денис Фуголь

Стоит помнить, что в классическом пломбире много сахара, это жирный и питательный продукт. Поэтому взрослым специалисты рекомендуют съедать 3–4 стаканчика в неделю, детям – 2–3 в неделю.

Фрукты и ягоды

В жару также хорошо идут сочные фрукты, которые позволяют и жажду утолить, и микроэлементы получить. Это цитрусовые (апельсины, грейпфруты, мандарины), яблоки, груши, персики, абрикосы.

- А вот бананы не рекомендую. Они вязкие, крахмалистые, в них мало влаги, - поясняет специалист.

Скоро пойдет ягода – это тоже отличный вариант легкого и полезного перекуса. Только нужно учесть, что в жару ягода моментально портится, и хранить ее нужно обязательно в прохладном месте.

Кстати, в «Марии Ра» уже появились арбузы. Но доктор пока не рекомендует их брать. Лучше дождаться сезона.

- Одно дело - арбузы, которые созрели летом на грядке, а другое дело – арбузы, которые не понятно, где выросли, и откуда их привезли. Они могут содержать и нитраты, и другие вредные компоненты, – поясняет врач.

Но если невтерпеж, можно взять цельный арбуз и вымочить его в ванне в растворе соды или в обычной воде в течение трех часов. Тогда из него выйдут вредные вещества. Однако при этом он может оказаться абсолютно безвкусным.

- Поэтому лучше дождаться сезона и есть безвредные, вкусные и полезные арбузы, а также дыни, - рекомендует врач.

Рыба и салаты

Что касается основной еды, врач рекомендует овощные салаты, нежирное мясо и рыбу.

- Это должны быть легкие продукты, которые при переваривании не дают организму большого количества тепла (что подходит для зимы). Стоит отказаться от жирного мяса, крахмалистых овощей (в частности картофеля), жареных в большом количестве жира блюд, жирных соусов, - говорит Денис Фуголь.

А вот от соленого не стоит отказываться. Дело в том, что в жару из организма вместе с потом выходит натрий, и его нужно восстанавливать именно с помощью соли.

- Но опять же все должно быть в меру. Сильно пересаливать пищу нельзя, - резюмировал доктор.