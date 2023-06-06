Готова оплатить лечение: подробности аварии с участием самокатчика и учительницы в Горняке

Подросток с травмами госпитализирован в больницу. Скриншот видео из соцсетей

2 июня в городе Горняк Алтайского края 76-летняя учительница на машине сбила школьника на самокате. Женщина не просто сбила, но и переехала подростка, угодившего под колеса авто. Подробности жуткой аварии – в нашем материале.

Напомним, авария произошла в обеденное время. Мальчик 2012 года рождения выехал на самокате на пешеходный переход, к которому приближалась LADA Kalina под управлением учительницы 1947 года рождения. Не успев затормозить, она сбила несовершеннолетнего: после удара мальчик упал на капот, а затем съехал под колеса. Даже в момент удара водитель не затормозила и переехала подростка передними колесами машины.

Со слов очевидцев, женщина была крайне растеряна. Она вышла из автомобиля, осмотрела место происшествия и якобы собиралась уехать, но её остановили свидетели аварии. На место вызвали медиков скорой помощи, в оперативном порядке мальчика госпитализировали в ЦРБ Локтевского района. По данным «КП»-Барнаул», тяжелых травм у него не нашли – лишь сотрясение мозга и ушибы. Но сотрудники больницы продолжают следить за его состоянием здоровья.

- Учительница настояла: если у мальчика найдут травмы, которые потребуют дорогостоящего лечения, она готова будет все оплатить и понести ответственность, Поэтому мама мальчика писала где-то в соцсетях, чтобы люди не были так жестоки и строги по отношению к педагогу, - отметил житель Горняка.

По данным «КП», речь идет о Надежде Ищенко. Известно, что женщина работает в одной из школ города и преподает русский язык и литературу. Живет она недалеко от города, поэтому до работы ей приходится добираться на машине, пусть это и непросто, учитывая её возраст. Не так давно она говорила знакомым, что была бы рада прекратить ездить на машине, но пока нет такой возможности.

В то же время в чатах Горняка пишут, что женщина не в первый раз создает опасную ситуацию на дорогах.

- Эта женщина лет пять назад умудрилась в наш автомобиль въехать, хотя мы далеко от нее стояли, - рассказала одна из местных жительниц.

Кстати, очевидно, что и пострадавший мальчик нарушил правила дорожного движения, так как не слез с самоката при переходе дороги. В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к родителям и призвала их напомнить детям ПДД.