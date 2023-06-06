В Алтайском крае Роспотребнадзор займется поиском суррогата «Мистер Сидр», от которого погибли 26 человек

Число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило 60 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае специалисты Роспотребнадзора займутся поиском и изъятием суррогата «Мистер Сидр», которым отравились больше 20 человек. Об этом «КП–Барнаул» рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По последним данным, после употребления напитка «Мистер Сидр» умерли 26 человек, еще несколько десятков находятся в больницах. Больше всего жертв в Ульяновской области, с которой началась эпидемия отравления. Там насчитывается 18 погибших. В Самарской области «Мистер Сидр» «убил» шесть человек, два человека умерли в Нижегородской области. По данным «КП –Ульяновск», всего число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило 60 человек.

После массовых отравлений сидром глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр».

– Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в рамках поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, проводится поиск продукции «Мистер Сидр», ставшей причиной отравления людей в ряде субъектов Российской Федерации. В адрес предприятий розничной торговли Алтайского края были направлены уведомления о недопущении реализации алкогольной продукции «Мистер Сидр» на территории региона,– прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что в случае обнаружения напитка в продаже «хозяйствующие субъекты должны немедленно остановить её реализацию и проинформировать о данном факте Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю». Предпринимателей просят проявить максимальную бдительность и еще раз проверить товарные наименования алкогольной продукции.

Как пояснили «КП» в управлении по предпринимательству Алтайского края, согласно официальным документам, «Мистер Сидр» в регион не поступал.