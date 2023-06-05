На подстанции в Алтайском крае произошел пожар

На месте происшествия работают пожарные
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Вечером в понедельник, 5 июня, на подстанции в Заринском районе Алтайского края произошел серьезный пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа.
Пожар случился на подстанции в Смазнево. На кадрах с места ЧП видно, что на подстанции работают пожарные, в небо поднимаются клубы черного дыма. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
В «Россети Сибирь» отметили, что пожар на подстанции сторонней организации привёл к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. Четыре подстанции филиала «Алтайэнерго», запитанные от этого объекта, отключены, пока не завершится тушение пожара и ликвидация последствий.
Специалисты уже восстанавливают электроснабжение.
- Персонал «Алтайэнерго» оперативно приступил к работам по обеспечению резервного электроснабжения обесточенных потребителей. Населенные пункты Кытмановского района, которые получают электроэнергию от подстанции «Сунгайская», уже обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи 10 кВ., - отметили в компании
Для оказания помощи персоналу сторонней сетевой организации направили энергетиков филиала «Алтайэнерго» с необходимым оборудованием, а также резервными источниками снабжения электроэнергией
Александр Пластеев призвал жителей округа набраться терпения.
- А то мне уже пишут: «Как жить без воды и без света?» Я живу в тех же условиях, что и вы, - подчеркнул глава округа.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше. Кроме того, сохранится чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность. В МЧС призывают жителей региона быть осторожными при обращении с огнем - не разводить костры и не сжигать траву и мусор.