На подстанции в Алтайском крае произошел пожар

На месте происшествия работают пожарные Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером в понедельник, 5 июня, на подстанции в Заринском районе Алтайского края произошел серьезный пожар. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа.

Пожар случился на подстанции в Смазнево. На кадрах с места ЧП видно, что на подстанции работают пожарные, в небо поднимаются клубы черного дыма. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

В «Россети Сибирь» отметили, что пожар на подстанции сторонней организации привёл к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. Четыре подстанции филиала «Алтайэнерго», запитанные от этого объекта, отключены, пока не завершится тушение пожара и ликвидация последствий.

Специалисты уже восстанавливают электроснабжение.

- Персонал «Алтайэнерго» оперативно приступил к работам по обеспечению резервного электроснабжения обесточенных потребителей. Населенные пункты Кытмановского района, которые получают электроэнергию от подстанции «Сунгайская», уже обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи 10 кВ., - отметили в компании

Для оказания помощи персоналу сторонней сетевой организации направили энергетиков филиала «Алтайэнерго» с необходимым оборудованием, а также резервными источниками снабжения электроэнергией

Александр Пластеев призвал жителей округа набраться терпения.

- А то мне уже пишут: «Как жить без воды и без света?» Я живу в тех же условиях, что и вы, - подчеркнул глава округа.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше. Кроме того, сохранится чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность. В МЧС призывают жителей региона быть осторожными при обращении с огнем - не разводить костры и не сжигать траву и мусор.