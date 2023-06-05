Мороженое для медведей и душ для львов: как в барнаульском зоопарке спасают животных от жары

А вот тигры достаточно легко переносят жару, да и купаться любят Фото: Олег УКЛАДОВ

В жару тяжело не только людям, но и животным, ведь у большинства из них - теплая «шубка». О том, как от аномального сибирского зноя спасают обитателей барнаульского зоопарка, «Комсомолке» рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

- Методы точно такие же, как и у людей. Первое - это укрытие, где животное может спрятаться от жары, - рассказывает Сергей Викторович. – Второе - постоянный контроль за наличием воды. Если в прохладную погоду животные в ней не так нуждаются, то сейчас, естественно, им нужно обильное питье, поэтому водичку подливаем постоянно. Третье - увлажнение территории. Мы поливаем вольеры и близлежащую к вольерам территорию, чтобы повысить влажность. Это помогает животным легче переносить зной.

Разумеется, в такую жару меняется и рацион животных. Им точно также как и людям хочется чего-нибудь освежающего и прохладительного. Так что меню несколько иное: если в обычное время еду подают уже в размороженном виде, то сейчас, наоборот, стараются приносить в прохладном или даже замороженном.

– Например, фрукты можем заморозить в ледяном шарике. В итоге животные получают и холодное лакомство, и сами могут охладиться, - добавляет Писарев. – А еще у нас есть любители мороженого – медведи. В эти дни мы их балуем!

Да и в целом рацион питания летом и зимой сильно отличается: если в холодное время года животным требуется больше пропитания, чтобы не замерзать, то летом они отказываются от привычных лакомств, так что это для них своеобразная диета.

Все «бассейны» и ванночки у животных также уже наполнены и по мере необходимости они могут купаться. Причем заплывы устраивают не только взрослые, но и малыши.

– Особенно у нас любят купаться медведи и тигры. А вот львы боятся воды и они в нее даже не заходят. Мы пытаемся их поливать, но они убегают. А вот тигры, кстати, такую жару переносят хорошо, так что для них это не страшно, - говорит директор зоопарка.

И да, надо понимать, что звери – тоже живые существа, и в такую погоду они часто прячутся под навесами и в домиках. Наибольшая активность у них ранним утром и ближе к вечеру, когда на улице более прохладно. Так что учитывайте это, если решите посетить зоопарк. Кстати, тех, кто все же придет, ждут приятности:

– У нас есть беседки, теневые зоны, есть кафе, где можно отдохнуть. Конечно же, продаем мороженое и прохладительные напитки. Так что приходите, мы работаем до 21.00. Многие люди уже знают, что лучше прийти погулять вечером, когда жара спадает и животные становятся более активными, выходят из укрытий и кушают именно в это время, - резюмирует собеседник.