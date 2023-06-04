На Алтае предприниматели в пандемию провели многомиллионную махинацию

Они продавали защитные костюмы, которые не защищали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай осудили предпринимателя и его сына, за то что их фирма в период пандемии провела многомиллионную аферу. Подробнее об этом деле рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались отец и сын – представители ООО «Ареда». Старший – руководитель, младший – его заместитель. 10 августа 2020 года их фирма заключила государственный контракт на поставку министерству здравоохранения Республики Алтай комплектов защитной одежды. Однако, как установило следствие, они не являлись медицинскими изделиями. Соответственно, их нельзя было применять в условиях медицинских учреждений.

– При этом они предоставили фиктивные листки-вкладыши о производстве данных средств защиты «Росхимзащитой», совершив тем самым умышленно хищение бюджетных средств и сбыт 36 тысяч фальсифицированных защитных костюмов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Следствие расценило это как мошенничество и обращение фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий. В результате умышленных преступных действий отца и сына ущерб минздраву республики превысил 43 миллиона рублей. Однако еще на стадии расследования уголовного дела и пока шли судебные заседания, предприниматели полностью возместили убытки.

Тем не менее, суд изучил все материалы уголовного дела и назначил обоим четыре года колонии общего режима, а также лишил права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оборота медицинских товаров и изделий сроком на три года. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. Бизнесмены могут оспорить решение.