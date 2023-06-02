Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2023 8:35

Бывший депутат из Республики Алтай получил срок за изнасилование 14-летней племянницы жены

Мужчина получил 8 с половиной лет строгого режима
Александр Коровниченко
Суд проходил за закрытыми дверями

Суд проходил за закрытыми дверями

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральном районном суде города Барнаула за закрытыми дверями закончилось рассмотрения уголовного дела бывшего депутата Госсобрания Республики Алтай Александра Коршука. Мужчина был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России по Алтайскому краю.

Раннее в отношении Коршука было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ изнасилование несовершеннолетней. По данным следствия, в 2019 году он применил насильственные действия полового характера к 14-летней племяннице своей жены. Девочка не сразу рассказала о случившимся, а только через два года. После этого, в конце 2021 года, Александр Коршук был задержан.

Во время предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Обвинительный приговор по этому делу был вынесен 31 мая. Как сообщает Следственный комитет, бывший депутат приговорен к 8 годам и 6 месяцам строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и ограничением свободы на 2 года.

Интересное