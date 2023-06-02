Бывший депутат из Республики Алтай получил срок за изнасилование 14-летней племянницы жены

Суд проходил за закрытыми дверями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральном районном суде города Барнаула за закрытыми дверями закончилось рассмотрения уголовного дела бывшего депутата Госсобрания Республики Алтай Александра Коршука. Мужчина был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России по Алтайскому краю.

Раннее в отношении Коршука было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ изнасилование несовершеннолетней. По данным следствия, в 2019 году он применил насильственные действия полового характера к 14-летней племяннице своей жены. Девочка не сразу рассказала о случившимся, а только через два года. После этого, в конце 2021 года, Александр Коршук был задержан.

Во время предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Обвинительный приговор по этому делу был вынесен 31 мая. Как сообщает Следственный комитет, бывший депутат приговорен к 8 годам и 6 месяцам строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и ограничением свободы на 2 года.