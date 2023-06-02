Бийчанин Артем Карпукас стал открытием сезона в московском «Локомотиве»

Артем Карпукас переехал из Бийска в Москву в 11 лет Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

20-летний бийчанин Артем Карпукас молодой и талантливый футболист. В сезоне 2022/23 Российской премьер-лиги он уверенно закрепился в основном составе московского «Локомотива» и сейчас его называют настоящим открытием.

О том, как сейчас у полузащитника обстоят дела, и как он начинал свой путь в футболе Артем рассказал «СЭ». Вообще, его судьба была предопределена с самого рождения. Михаил Карпукас – его отец, в свое время выступал за команду «Прогресс», так что любовь к футболу – это у них семейное. Как только сын повзрослел – его отдали в спорт. Сначала мальчик занимался в Бийске, а после его начали возить на тренировки в Барнаул, в школу Алексея Смертина. Каждый день! Несколько сот километров! И, кажется, в тот момент даже родители больше верили в сына, чем он сам в себя. Ему просто нравилось гонять мяч, а все остальное он просто не замечал.

– Я ездил на тренировки из Бийска в Барнаул — 300 километров каждый день. Раньше не понимал, насколько это трудно — лишний раз не говорил слова благодарности, не ценил. Когда подрос — все понял. С квартиры до базы еду 40 минут, мне уже тяжело. А там… два часа в одну сторону, два часа тренировка, два часа в другую. Родители жертвовали всем, чтобы у меня получилось, - рассказывает «железнодорожник».

В восемь лет он впервые оказался в Москве на просмотре в академии «Локомотива». Почему именно здесь? Все просто: когда Артем еще тренировался в школе Смертина, сам Алексей еще работал в «Локо» и поэтому связи были крепкими. Мальчишки время от времени летали на смотрины. В итоге Карпукаса заметили, правда, принять не смогли из-за слишком юного возраста. Так что взяли на карандаш и несколько лет были на связи. А в 11 он уже окончательно перебрался в столицу. Один, без семьи.

Конечно, всем было трудно, но родители поддержали решение сына, поняли, что пусть лучше попробует, чем не попробует, и потом в будущем будет высказывать претензии, почему его лишили такой возможности.

Сейчас он вспоминает тот период с содроганием:

– Почти не было свободного времени – в шесть утра подъем, в девять тренировка в Барнауле, к 13.00 приезжал в школу. Только вечером было немного времени отдохнуть. Раньше это было обыденностью. Все удивлялись, а я думал: «Да ладно, что такого? Всего шесть часов, и ты дома». Сейчас я понимаю, как это тяжело, - говорит футболист.

О том, как тяжело было родителям, даже боится представить. Но сейчас, как приличный и вставший на ноги сын, он каждый месяц переводит им больше половины зарплаты. Говорит, хочет сделать все, чтобы его семья (нынешняя и будущая) ни в чем не нуждались.

– Не вижу в этом ничего особенного, такое воспитание, - коротко отвечает Карпукас.

Вообще, по внутренним ощущениям, новая зарплата его не сильно изменила, да, с большими деньгами выросли запросы. И вот он уже с базы в Баковке съехал на съемную квартиру. Правда и тут столкнулся с трудностями: столько лет прожив на полном пансионе, он понял, что сам ничего по большому счету не умеет, так что по хозяйству пока справляется с трудом. Еще многому придется научиться.

Голову от взлета по карьерной лестницы тоже пока не потерял, рано, говорит, слишком молод, а карьера только начинается.

— Все мы с малых лет хотели стать футболистами. Как можно потерять голову в 20 лет, когда ты только начинаешь? – искренне не понимает спортсмен. – Это же самое начало, все может очень быстро закончиться. Сколько таких историй было — после дебютного сезона игроки пропадали. Это, наверное, не позволяет забывать, ради чего ты столько лет выходишь на тренировки, переживаешь это.

Из-за постоянных тренировок и матчей дома Артем бывает редко, но старается хотя бы пару раз в год прилетать в Бийск. Здесь он теперь местная знаменитость. Признается, что если бы не сложилось с футболом в качестве игрока, то, скорее всего, пошел бы тренировать детей.

Пока же все отлично складывается и все, о чем мечтает Артем Карпукас – это взять трофей с «Локомотивом».

Справка КП

Артем Карпукас

Амплуа: полузащитник.

Родился 13 июня 2002 года в Бийске. Выпускник академии «Локомотив». За молодежный состав «железнодорожников» начал регулярно выступать с 2020 года. В 2021-м впервые сыграл за «Казанку», а за основной состав дебютировал 17 апреля 2022 года, выйдя в стартовом составе на матч РПЛ против «Сочи» (2:2).