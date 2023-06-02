«Таня, тебя что, в рабство взяли?»: как мошенники взломали в WhatsApp журналиста «Комсомолки» и выманивали деньги у знакомых и друзей

Сообщения шли валом и не прекращались ни на минуту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В тот вечер мой телефон просто взорвался! Сначала посыпались странные СМС, потом пошли звонки, а дальше мне в WhatsApp начали писать даже те, о чьем существовании, я, честно говоря, давно забыла. Так как я была за рулем, то толком не могла ничего понять. И постепенно меня охватывала настоящая паника…

«Денег нет! Доживаю до зарплаты!»

Я припарковалась, открыла сообщения и поразилась. Все СМСки были примерно одинакового содержания, но от разных абонентов. Якобы «Тинькофф», «Лента», «Шоколадница», «Вкусвилл», «Мираторг», неизвестные мне «Петрович», «ИнфоЕР», а также салоны нижнего белья, обуви, аптеки и многие-многие другие почти одномоментно начали отправлять коды для доступа к несуществующим кабинетам. Плюс к этому пару раз позвонил робот и тоже продиктовал какие-то логины-пароли.

Сообщения в WhatsApp тоже не прекращались ни на минуту: «Привет! Нет(. Что-то случилось?», «Деньги не держу. Сразу трачу!», «Нет, конечно! Доживаю до зарплаты!», «Я недавно коллеге заняла», «Да, переведу, тебе как срочно?», «Что ты, миленькая!», «Откуда у меня, лагеря да поездки у дочери!», «Есть, переведу, а что произошло?»

Действительно: что произошло?!! Мне написали не только родные, друзья и коллеги, но и мой врач, сотрудница прокуратуры, с которой я общаюсь только по работе, девушки, с которыми я снимала квартиру лет 20 назад, бывший возлюбленный (да простит меня муж!), мебельщик, который делал мне шкаф… Боже, некоторых я не могла припомнить даже по имени!

Параллельно с этим телефон начал разрываться от звонков: «Таня, тебя, что взломали?», «Таня. С тобой действительно все в порядке?». Мама строго и в то же время обеспокоенно спросила: «Что за срочность?»

Мессенджер могли взломать через какое-то приложение на телефоне Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

«Привет, есть 30 тысяч до завтра?»

Я выдохнула и начала внимательно просматривать переписки. Оказалось, что всем от меня пришло одно и то же сообщение!

«Привет, есть 30 тысяч до завтра?» - «спрашивала» я у всех подряд. Какой кошмар. Надо было срочно всем отписаться и позвонить, особенно тем, кто собрался переводить деньги. Особую неловкость я чувствовал перед теми, с кем у меня официальные, деловые отношения.

«Извините, меня взломали!» - начала я рассылать в WhatsApp. Одни отвечали, что сразу все поняли, и что мне не за что извиняться. Другие были ошарашены и признались, что поверили мошенникам. А одна коллега и подруга, готовая всегда и всем прийти на помощь, почти отправила деньги! Ее даже не смутило то, что мошенники дали «левый» номер карты. Благо, ее спасло то, что СМС с кодом подтверждения по какой-то причине не пришло.

- Я тебе звонила, но было занято, - пояснила потом приятельница. – У меня на карте было всего 10 тысяч. Я решила хоть так помочь.

Что удивительно, если человек соглашался перевести деньги и вступал в диалог со злоумышленником, я этого уже не видела. А вся остальная переписка мне была доступна. Вот так чудеса мошенничества!

«Удали привязки!»

Нужно было что-то срочно делать. Признаюсь, когда я сталкиваюсь с проблемами, я начинаю паниковать и тупить. Когда муж начал мне объяснять алгоритм действий, я не сразу восприняла его слова.

- Удали привязки в WhatsApp! – кричал он мне в трубку. – Нажми три точки вверху, нажми «Связанные устройства»! Да сколько ж можно тебе объяснять!?

Я попыталась успокоиться, и когда в моей голове уложились его слова, я буквально за минуту решила проблему. Мошенников я нейтрализовала, однако звонки и сообщения в мессенджере от знакомых и близких потом приходили до самой ночи и даже на следующее утро.

- Таня, тебя что, в рабство взяли? Я звоню, ты берешь, что-то буркнула, скинулось… Думаю, может, выкупать тебя надо! – с нервным смехом сказала подруга, когда смогла дозвониться.

На всякий случай я проверила банковские карты – все деньги были на месте. Да и вообще все в моем телефоне было без изменений. Только вот что делать, если взломают еще раз?

Что делать при взломе WhatsApp

IT- специалисты, с которыми я позже обсуждала эту проблему, пояснили, как могли взломать мессенджер и что при этом делать. Их советы я собрала воедино.

1. Взлом, в частности, происходит, когда мы входим в WhatsApp через компьютер или ноутбук. Мы привязываемся к устройству, а у мошенников появляется лазейка. Поэтому нужно избавиться от «привязок»:

- На основной странице мессенджера (где список контактов) нажимаем на три точки в правом верхнем углу.

- Заходим в «Связанные устройства» и все их удаляем.

Что делать при взломе WhatsApp Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

- Запускаем антивирусное устройство на компьютере и на телефоне.

Специалисты не советуют входить в свой WhatsApp с компьютеров, в надежности которых вы не уверены. Не следует посещать и подозрительные сайты. Если вы заходите на web.whatsapp.com – то адрес должен быть именно таким (а не, web.whatsappррр.com, например).

2. Также мессенджер могли взломать через какое-то приложение на телефоне. Поэтому нужно проверить все приложения, а подозрительные удалить. Также после следует запустить на телефоне антивирусную проверку.

3. Для надежности можно переустановить WhatsApp, удалив приложение и загрузив его снова из Play Маркет или App Store. Предварительно настройте резервное копирование в меню мессенджера, чтобы впоследствии иметь возможность восстановить переписку.

Советы полиции

В ГУ МВД по Алтайском краю также дали несколько полезных советов:

- Если вам пришло сообщение с просьбой занять деньги, незамедлительно свяжитесь с человеком, от которого поступило сообщение, и уточнить, действительно ли ему нужна помощь.

- Самому пострадавшему от злоумышленников следует незамедлительно изменить пароли и регулярно проверять компьютер или телефон на наличие вирусных программ.

- О мошенничестве или его попытке необходимо сообщать в органы внутренних дел. Полиция примет ваше заявление.