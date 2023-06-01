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Спорт1 июня 2023 6:35

«Начало отвратное»: Сергей Шубенков едва не проиграл первый старт сезона

Барнаульский легкоатлет посвятил победу старшему сыну, отметившему пятилетие
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Сергей Шубенков финишировал за 13.56 секунды

Сергей Шубенков финишировал за 13.56 секунды

Фото: с сайта Всероссийской федерации легкой атлетики.

В Сочи завершился третий этап серии «Королева российского спорта» – командного чемпионата России, где барнаульский барьерист Сергей Шубенков едва не проиграл одному из сильнейших красноярских легкоатлетов.

Старт Сергея состоялся во второй день соревнований. Тогда в общей сложности было разыграно 18 комплектов наград. Естественно, для многих болельщиков был крайне интересен забег мужчин-барьеристов, так как в этой дисциплине еще есть спортсмены, которые выступали на мировой арене и другим есть чему у них поучиться. Правда, этот раз стал исключением.

Уже давно сложилось так, что начало сезона (а это были первые для Шубенкова соревнования в этом году) зачастую оказывается смазанным – и по времени и по чистоте исполнения. Но в этот раз Сергей сам себя подвел.

Со старта барнаулец ушел чуть медленнее, чем его ближайший соперник Артем Макаренко из Красноярского края. По ходу дистанции он еще сбил несколько барьеров и на финише победил, буквально вытянув шею. Первое и второе место разделили какие-то сотые секунды – 13.56 у Шубенкова и 13.59 у Макаренко.

- И все-таки Сергей «выгреб». По-другому не скажешь, - произнес комментатор во время трансляции забега. – Начало было отвратное. Отличная борьба. Сергей – большой мастер.

Если бы Артем не сбил последний барьер, не исключено, что именно он стал бы тем человеком, кто обогнал Шубенкова. Позже сам победитель согласился с оценкой своего старта.

– Согласен с Михаилом Яковлевичем (комментатором турнира, - прим.ред.) - начало отвратное, но, тем не менее, оно положено, - написал Шубенков в своем телеграм-канале уже после того, как пересмотрел запись эфира.

– Эмоции, на самом деле в основном положительные. Это связано с тем, что я снова в сезоне, снова на стадионе, снова соревнуюсь. Я не соревновался с самой Спартакиады, то есть с конца августа. Так что я рад быть здесь и видеть всех вас, - поделился Шубенков впечатлениями с пресс-службой Всероссийской федерации легкой атлетики. – Начало сезона у меня всегда идет ни шатко, ни валко. Да, получается в какие-то сезоны бежать быстрее, в какие-то медленнее, но в целом это ни разу не показатель. Это ровным счетом только показатель того, как мы начинаем сезон.

Говоря о конкретном финале, где Сергей пробежал не лучшим образом, он сначала попытался отшутиться, что всего ли внес интригу, но на самом деле это был его «прокол».

– Надо было не воевать и бежать сразу, бежать быстро и во весь опор, но у меня ничего не получилось. Вот знаете, бывают дни, когда проснулся, буквально встал не с той ноги и все пошло не так. Вот у меня сегодня был такой финал. Я был очень сильно недоволен забегом, но при этом даже там что-то сделать получилось, - продолжает спортсмен. – Получилось разбежаться хорошо, и почувствовать себя получилось на острие. Но финал у меня полностью развалился. Я ничего не смог собрать. Самое главное начать, почувствовать вкус соревнований и врываться дальше в сезон с лучшими результатами и на позитиве.

Кстати, в день финала у старшего сына Сергея Ярослава был первый серьезный праздник – пять лет. Свою победу Шуба-батя посвятил сынишке. Ну а из материального барьерист признался, что подарил конструктор «Лего».

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