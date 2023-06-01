«Начало отвратное»: Сергей Шубенков едва не проиграл первый старт сезона

Сергей Шубенков финишировал за 13.56 секунды Фото: с сайта Всероссийской федерации легкой атлетики.

В Сочи завершился третий этап серии «Королева российского спорта» – командного чемпионата России, где барнаульский барьерист Сергей Шубенков едва не проиграл одному из сильнейших красноярских легкоатлетов.

Старт Сергея состоялся во второй день соревнований. Тогда в общей сложности было разыграно 18 комплектов наград. Естественно, для многих болельщиков был крайне интересен забег мужчин-барьеристов, так как в этой дисциплине еще есть спортсмены, которые выступали на мировой арене и другим есть чему у них поучиться. Правда, этот раз стал исключением.

Уже давно сложилось так, что начало сезона (а это были первые для Шубенкова соревнования в этом году) зачастую оказывается смазанным – и по времени и по чистоте исполнения. Но в этот раз Сергей сам себя подвел.

Со старта барнаулец ушел чуть медленнее, чем его ближайший соперник Артем Макаренко из Красноярского края. По ходу дистанции он еще сбил несколько барьеров и на финише победил, буквально вытянув шею. Первое и второе место разделили какие-то сотые секунды – 13.56 у Шубенкова и 13.59 у Макаренко.

- И все-таки Сергей «выгреб». По-другому не скажешь, - произнес комментатор во время трансляции забега. – Начало было отвратное. Отличная борьба. Сергей – большой мастер.

Если бы Артем не сбил последний барьер, не исключено, что именно он стал бы тем человеком, кто обогнал Шубенкова. Позже сам победитель согласился с оценкой своего старта.

– Согласен с Михаилом Яковлевичем (комментатором турнира, - прим.ред.) - начало отвратное, но, тем не менее, оно положено, - написал Шубенков в своем телеграм-канале уже после того, как пересмотрел запись эфира.

– Эмоции, на самом деле в основном положительные. Это связано с тем, что я снова в сезоне, снова на стадионе, снова соревнуюсь. Я не соревновался с самой Спартакиады, то есть с конца августа. Так что я рад быть здесь и видеть всех вас, - поделился Шубенков впечатлениями с пресс-службой Всероссийской федерации легкой атлетики. – Начало сезона у меня всегда идет ни шатко, ни валко. Да, получается в какие-то сезоны бежать быстрее, в какие-то медленнее, но в целом это ни разу не показатель. Это ровным счетом только показатель того, как мы начинаем сезон.

Говоря о конкретном финале, где Сергей пробежал не лучшим образом, он сначала попытался отшутиться, что всего ли внес интригу, но на самом деле это был его «прокол».

– Надо было не воевать и бежать сразу, бежать быстро и во весь опор, но у меня ничего не получилось. Вот знаете, бывают дни, когда проснулся, буквально встал не с той ноги и все пошло не так. Вот у меня сегодня был такой финал. Я был очень сильно недоволен забегом, но при этом даже там что-то сделать получилось, - продолжает спортсмен. – Получилось разбежаться хорошо, и почувствовать себя получилось на острие. Но финал у меня полностью развалился. Я ничего не смог собрать. Самое главное начать, почувствовать вкус соревнований и врываться дальше в сезон с лучшими результатами и на позитиве.

Кстати, в день финала у старшего сына Сергея Ярослава был первый серьезный праздник – пять лет. Свою победу Шуба-батя посвятил сынишке. Ну а из материального барьерист признался, что подарил конструктор «Лего».