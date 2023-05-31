Что грозит таксисту за публикацию видео с пьяной пассажиркой, которая отказалась рассчитываться?

Заявление на водителя такси уже лежит в полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу несколько барнаульских пабликов «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором пьяная женщина скандалит и отказывается платить за такси. На видеозаписи отчетливо видно лицо скандалистки, и, оказавшаяся на «доске позора» женщина, решила отстоять свои права.

Как рассказал автор видео, водитель такси Олег, когда он довез клиентку до места, та отказалась рассчитываться, объяснив, что потеряла сумку. По его словам, ему стало жалко подвыпившую женщину, ведь она очень просила отвезти ее обратно, чтобы найти потерянную вещь, но сумка так и не нашлась. Клиентка заверила, что обязательно рассчитается и следующей остановкой стал караоке-клуб, где дама работала. Там сумки тоже не оказалось. Выйдя из клуба, пьяная горожанка решила, что платить за услуги такси теперь не обязательно, и в грубой форме послала таксиста. Именно этот момент и запечатлел Олег, а затем разместил видеозапись в социальных сетях.

- Дело не в деньгах. Дело в самой сути, что я по-человечески не бросил ее ночью одну без ключей и т.д., а она себя так некрасиво повела…, - написал водитель.

В комментариях к видео горожане абсолютным большинством осудили поступок женщины, призвав ее найти водителя и оплатить его услуги.

Как выяснилось, женщину зовут Ольга, и она не только не собирается возмещать стоимость проезда на такси, но и обратилась в полицию с заявлением.

- Ситуация действительно неловкая, но у меня не было денег, все деньги были в сумке, которую я потеряла. Он выставил мое лицо на весь город. В полиции заявление приняли и сказали, что найдут его, – заявила Ольга.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель юридического сообщества «Аргумент», доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Вишневская, мужчине за распространение видео может, действительно, грозить административная и даже уголовная ответственность.

- Публикуя видео, мужчина нарушил не только Федеральный закон «О персональных данных» и Гражданский кодекс РФ, но и Уголовный кодекс, за что может понести административную либо уголовную ответственность. Это может быть штраф, обязательные или исправительные работы, арест, лишение свободы или запрет заниматься определенной деятельностью, - отметила эксперт.