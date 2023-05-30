Отдых в Змеиногорском районе: куда ехать и что смотреть

Озеро Колыванское - одна из главных жемчужин природы Змеиногорского района Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Алтайском крае огромное количество интересных мест с красивой природой и богатой историей. Одно из них – Змеиногорск. История города началась в XVIII веке. В 1736 году здесь была основана крепость для защиты южных границ Российской Сибири от кочевников и начала развиваться горная промышленность. Интересен хотя бы тот факт, что в течение 100 лет Змеиногорск был главным поставщиком золота и серебра в стране.

Церковь Спаса Преображения в Змеиногорске Фото: Сергей ПИСАРЕВ

Итак, сегодня «Комсомолка» рассказывает о тех местах, которые могут быть интересны туристам, задумавшим поехать отдохнуть в Змеиногорский район.

Как добраться

Доехать до Змеиногорска из Барнаула можно на автобусе. Отправляются они от автовокзала в 8:30, 16:15 и в 17:30. Время в пути займет от 5 до 6 часов. Стоимость билетов - от 955 рублей.

Однако лучше всего в поездку отправляться на личном транспорте, так как многие природные объекты находятся на территории района. Если вы едите с западного направления относительно Алтайского края, то лучше выбрать путь Славгород – Кулунда – Рубцовск – Змеиногорск. Если же вы держите путь через Барнаул, то ваш маршрут по Змеиногорскому тракту: Калманка – Алейск – Поспелиха – Курья и до Змеиногорска.

Что посмотреть в Змеиногорске

Екатерининская шахта Фото: Сергей ПИСАРЕВ

В городе много старинных зданий и памятников. В их числе - дом горных офицеров, заводской пруд, Екатерининская шахта, дом купца Минина и т.д. Если вы не знакомы с городом, найти их все будет не так-то просто. И здесь важный лайфхак – отправляйтесь в музей истории развития горного производства на Алтае. Дело в том, что музей предлагает не только экскурсии по своим залам и территории, но и городской тур. И это очень удобно. Все важные объекты вам покажут и о них расскажут.

Здание музея Фото: Сергей ПИСАРЕВ

График работы музея: Вторник - Пятница: с 8.00 до 17.00 Суббота - Воскресенье: с 9.00 до 16.00 Понедельник - выходной день. Последняя пятница каждого месяца - санитарный день. Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону 8(38587) 2-26-82, 89021414403.

Стоимость экскурсий по городу:

По музею, его территории и потом по городу: взрослые - 250 рублей; пенсионеры, школьники - 170 рублей.

Экскурсии по городу Змеиногорску (на транспорте заказчика): взрослые - 100 рублей; пенсионеры, школьники - 70 рублей.

Выезжаем за город

За пределами Змеиногорска можно найти много интересных мест. Например, можно своими глазами увидеть месторождения, где добывались драгоценные металлы и камни, а, может быть, и самим найти осколок драгоценной руды. В 15 км от Змеиногорска расположено Лазурское месторождение. Это рудник на реке Гольцовка, который работал с 1762 г. и разрабатывалось до 1874 г. Сейчас входы в шахты еще видны у земли.

И второе месторождение – Ревневское, в 37 км от Змеиногорска. Именно здесь нашли 11-метровую глыбу яшмы, из которой на Колыванском заводе сделали знаменитую «Царицу ваз», выставленную в Эрмитаже Санкт-Петербурга.

«Царица ваз» в Эрмитаже, Санкт-Петербург Фото: Александр Коровниченко

Отдых на озере

Если вы больше любите спокойный отдых у воды, то вам дорога к озеру Колыванское у села Саввушки. Этот водоем - центр притяжения у отдыхающих. Он удивляет окружающими его выветренными скалами необычной формы, а на южном берегу возвышается гора Большуха (644 метра).

Озеро Колыванское удивляет окружающими его выветренными скалами необычной формы Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Кстати, на горе Большуха находится оптико-лазерный центр им. Германа Титова со сферой телескопа у подножия, но вход для посетителей туда закрыт. Однако наличие обсерватории – плюс для туристов, так как центр появился из-за большого количества безоблачных дней, а значит солнце точно будет. Вода в Колыванском озере чистая и теплая, в ней растет реликтовый водный орех - чилим, сохранившийся еще с доледникового периода.

Где остановиться

Вокруг Колыванского озера находятся несколько баз отдыха: «Золотые пески», «Саввушка», «Лазурная», «Солнечный берег», «Эдельвейс» и др., где можно разместиться в деревянных домиках разной степени вместимости. Можно остановится и в своей палатке. На территориях баз предлагают разные виды развлечений: катамараны, водные лыжи, прокат водных мотоциклов.

Если вы больше любите уединенный отдых, то можно остановиться со своей палаткой на так называемых «диких пляжах».

Также есть базы отдыха, находящиеся в предгорных районах: «Горный приют» и «Алтайский Куршавель» и др. Первый находится недалеко от Колыванского озера здесь можно разместиться в домиках от 2000 рублей за одну ночь. В «Алтайском Куршавеле» отдых обойдется дороже – от 8000 рублей за ночь.