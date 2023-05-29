Барнаульский Хатико: собака навещает могилу хозяина?

Бродячая собака Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных по пабликам Барнаула разлетелась новость о собаке, которая «дежурит» у надгробной плиты на Михайловском кладбище. Пользователи сразу же сравнили животное с Хатико и посчитали, что пес приходит навестить умершего хозяина.

По сообщениям очевидцев, собака лежит на одной из могил юго-восточной части кладбища в районе сектора 134. В комментариях в социальных сетях мнения относительно барнаульского Хатико разделились. Одни назвали собаку символом верности и преданности, считая, что животное навестило могилу хозяина, другие назвали это чистой случайностью – собака просто прилегла отдохнуть.

Скриншот поста в паблике «Инцидент Барнаул»

Некоторые отзывчивые люди выказали желание навестить собаку на кладбище или даже забрать ее. Однако новой информации на этот счет пока не поступало.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации кладбища, о данном случае никакой точной информации не имеется. Бродячих собак вокруг кладбища много. Возможно, и эта одна из них.

Кстати, мы задали вопрос о том, могут ли в принципе собаки находить место, где похоронен хозяин, кинологу УФСИН Алексею Черникову.

- Если хозяин взял собаку еще щенком, и они лет 10-12 были вместе, если собака присутствовала на похоронах и видела место, где захоронили покойного, то с вероятностью 90% она сможет спокойно найти его. Тем более если рядом сохранился запах. Собаки - это настоящий образец преданности, - пояснил специалист.