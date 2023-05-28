Проект «Летний дворовый инструктор» стартует в Барнауле

Занятия будут проходить бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июня в Барнауле стартует традиционная акция «Летний дворовый инструктор». Дети и подростки смогут проводить тренировки совершенно бесплатно.

Этот проект рассчитан на детей от шести до 18 лет. Все занятия проводятся квалифицированными инструкторами на открытом воздухе. Они практикуют общую физическую подготовку, игровые виды спорта, оздоровительные методики, а также устраивают конкурсы, мини-соревнования, эстафеты, фестивали и т.д.

– Этим летом будет работать 60 спортивных площадок, общее количество занимающихся - более 1500 человек, в том числе более 200 детей и подростков, состоящих на различных видах учета, - говорят в пресс-службе мэрии.

Рассказываем, где и когда будут проходить тренировки:

Октябрьский район

– ул.Эмилии Алексеевой, 10, спортивная площадка сквера «Химиков»: понедельник, среда, пятница - 18.00-20.00;

– спортивная площадка школы №56 (ул.Маяковского, 25): вторник, среда - 11.00-14.00;

– спортивная площадка школы №70 (ул.Смольная, 46): вторник - 11.00-13.00, среда, четверг - 17.00-19.00;

– спортивная площадка лицея №130 (ул.Профинтерна, 32а): понедельник, среда, пятница - 19.00-21.00;

– спортивная площадка по адресу ул.Малахова,19: Понедельник, вторник, пятница - 17.00-19.00.

Центральный район

– мкр. «Сибирская Долина», ул.Житомирская, 26а: вторник, четверг, пятница - 19.00-21.00;

– пер.Ядринцева, 76, спортивная площадка МБОУ «Гимназия №22»: вторник, четверг, суббота - 18.00-20.00;

– ул.Кутузова, 18, спортивная площадка МБОУ «СОШ №24»: понедельник, среда, пятница - 10.00-12.00.

Индустриальный район

– стадион школы №118 (ул.Благовещенская, 11): среда, четверг - 10.00-12.00, воскресенье - 18.00-20.00;

– футбольное поле спортивной школы по футболу Алексея Смертина (ул.Энтузиастов, 12в): понедельник, вторник, четверг - 11.00-13.00;

– ул.Спортивная, 1а-1л в селе Власиха: понедельник, вторник, четверг - 15.00-17.00.

Ленинский район

– ул.Советская, 1а, с.Гоньба, стадион МБОУ «СОШ №97»: понедельник, среда, пятница - 18.00-20.00;

– ул.Научный городок, 38, стадион МБОУ «СОШ №72»: понедельник, среда - 15.00-17.00, суббота - 10.00-12.00;

– ул.Гущина, 158, стадион МБОУ «СОШ 113»: понедельник, среда, пятница - 18.00-20.00.

Железнодорожный район

– ул. Телефонная, 54, спортивная площадка: вторник, четверг - 18.00 - 20.00;

– ул.Георгия Исакова, 120а, стадион МБОУ «СОШ №37»: понедельник, вторник - 10.00 - 12.00.