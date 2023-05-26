Депутата на Алтае осудили за растрату и угрозу убийством следователю

Защита депутата Никиты Санина считает, что его отправили в колонию незаконно Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-председатель совета депутатов Улаганского района Республики Алтай Никита Санин по решению суда отправлен в колонию. Его обвинили в растрате, превышении должностных полномочий и угрозе убийством в адрес следователя. Об этом 23 мая объявила пресс-служба регионального управления СК.

Вину не признал

- Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины, суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил наказание в виде 3,6 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - говорится в официальном сообщении от СК.

По данным суда и следствия, в 2016-2017 годах Никита Санин, занимая пост главы Улаганского района, предоставил в социальный наем жилые помещения муниципалитета двум сотрудникам психоневрологического диспансера, а позже заключил с ними договоры о приватизации. Нанесенный ущерб району был оценен на сумму свыше 940 тысяч рублей.

Также по данным следствия, в марте 2018 года подсудимый без аукциона продал племяннику земельный участок общей площадью почти в 3 га, который также находился в собственности муниципалитета. По данным следствия территория досталась родственнику за 141 тысячу рублей, когда реальная его стоимость превышает 573 тысячи рублей.

Кроме того, Санину вменили и угрозу убийством следователю. В материалах следствия говорится, что подозреваемый начал вести себя агрессивно, высказал угрозу убийством, а после самовольно покинул участковый пункт участок.

После инцидента в участке в отношении Санина были возбуждены еще два дела по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» УК РФ. Во время судебного процесса обвинение по публичному оскорблению сняли.

«Следователь вел себя оскорбительно»

По показаниям следователя, признанного потерпевшим, угроза убийства заключалась в словах: «Я тебя застрелю на Улаганском перевале». По версии обвиняемого, он в пылу сказал: «Встретимся на Улаганском перевале…».

«После выполнения всех процессуальных действий, которые были запланированы следователем Агеевым, у меня возникло много вопросов о правомерности привлечения меня к уголовной ответственности и проведения ряда процессуальных действий, которые я стал задавать следователю Агеев, будучи значительно младше меня по возрасту, стал вести себя по отношению ко мне крайне не уважительно, позволял себе высказываться в мой адрес оскорбительно, называя меня преступником, - указано в показаниях Санина в деле. - Мне это не понравилось, и я стал говорить громче обычного, но я не имел намерения оскорбить его и угрожать ему убийством, я допустил высказывание в его адрес, что встретимся на «Улаганском перевале». При этом, это ни в коем случае не носило характер угрозы и тем более угрозы убийством или причинения иного физического вреда. Я лишь имел ввиду намерение, что при встрече на «Улаганском перевале», который открывает дорогу в наш район, и где, как правило, по нашему алтайскому обычаю встречаем дорогих гостей, следователю Агееву, который незаконно вел против меня уголовные дела, будет неудобно и стыдно».

«Мог совершить ошибку»

Новость в республике обсуждается очень бурно. Среди комментариев на сайте «Новости Горного Алтая» много удивленных.

Есть, например, очень скептический: «Такое количество преступлений и всего 3 года и 6 месяцев? Общий режим? Вам самим не смешно?».

Однако большая часть комментаторов удивляются другому.

- С Саниным Никитой Алексеевичем работал не один год, будучи руководителем подразделения ресурсоснабжающей организации в Улаганском районе. С уверенностью могу сказать, что человек профессионал своего дела, грамотный финансист, опытный руководитель, - высказывается по этому поводу бывший коллега подсудимого депутат Асет Заргумаров. - Как управленец он один из сильнейших руководителей и не заменимый кадр для нашего района.

Квартиры на улице Фрунзе в то время давали всем нуждающимся по социальному найму, но многие впоследствии отказывались и наниматели постоянно менялись. Причина была одна - очень высокая квартплата, порядка 15 тысяч в месяц только за тепло (в Акташе начисления за тепло идут и в летние месяцы). К тому же квартиры требовали ремонта. Одним словом, особой ценности на тот момент квартиры не имели, больше доставляли проблем по задолженности квартир за коммунальные услуги, так как собственником был район. Крайне удивлен, что из-за этих квартир судили главу района, дали реальный срок. Допускаю, что он мог совершить ошибку, принял неверное решение, поставил подпись и выдали квартиру с нарушениями. Но чтобы намеренно с умыслом нанести ущерб бюджету района он не мог, не верю.

«Не отказывал в помощи»

Среди откликов много сообщений от жителей Улагана, которым Санин в свое время помог. В том числе и в личных просьбах, связанных с лечением в больницах, с предоставлением квот, с поступлением детей в СУЗы, в ВУЗы, и во многих других вопросах.

«Много, кто к нему обращался. Для района многое сделал», - кратко прокомментировал «КП» местный житель по имени Михаил.

Комментируя угрозу убийством, местные пишут, что Никита Санин мог вспылить, когда следователь стал на него давить, и вспомнить про Улаган – мол, улаганцы по натуре очень гордые, не прогибаются.

«Приговор - незаконный»

Защита намерена обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

- Моему подзащитному немотивированно, без учета личности и судебной практики назначено суровое наказание. По всем эпизодам обвинения приговор является незаконным, - говорит адвокат Олег Горохов.

Адвокат считает, что судебное решение не соответствует нормам права, а выводы в приговоре - фактическим обстоятельствам уголовного дела.

- Не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств были приняты доказательства обвинения и отвергнуты доказательства невиновности подсудимого. Не устранены существенные противоречия, - поясняет Горохов.

По убеждению защиты две квартиры в селе Акташ были переданы в собственность проживающим на законных основаниях.

- Представители администрации района и профильные Республиканские чиновники подтвердили законность приватизации и отсутствие ущерба муниципальному образованию, - напомнил Олег Горохов. - Единственная претензия правоохранителей и суда сводится к формально неверно заключенному договору социального найма.

Кроме этого, по версии защиты на суде были представлены и убедительные доказательства непричастности Никиты Санина к хищению земельного участка. Сам по себе юридический термин «хищение» по версии Горохова судом был неправильно истолкован, а действия подсудимого квалифицированы неверно.

- Кроме того, этот участок был возвращен в собственность муниципалитета еще до того, как уголовное дело было возбуждено, что в любом случае должно учитываться судом при квалификации содеянного и назначении наказания, - добавил адвокат.

Что касаемо обвинения в угрозе убийства, по словам адвоката, следователям в тот момент это, возможно, нужно было для того, чтобы заключить Санина под стражу, ибо версии с растратой были шаткими.

- Конечно, никакой угрозы не было, к тому же два сотрудника, приехавшие вместе со следователем сказали, что никаких слов «застрелю» не слышали, - подытожил Горохов.

Приговор суда в законную силу пока что не вступил.