Житель Новоалтайска отсудил у автосалона деньги за неисправный автомобиль

Автосалон отказался добровольно выполнять свои обязательства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Новоалтайска с помощью сотрудника управления Роспотребнадзора смог отсудить у автосалона больше 2,2 млн рублей – деньги за неисправную машину, а также компенсацию.

Суть проблемы заключалась в том, что мужчина приобрел в автосалоне автомобиль, стоимостью по договору 1 470 000 рублей.

– Внешнее состояние автомобиля на момент покупки не вызвало у потребителя каких-либо подозрений, кроме того, менеджер салона пояснил, что техническое состояние автомобиля идеальное, залогов, арестов или штрафов не имеется, - рассказывают в управлении Роспотребнадзора.

Будущий автомобилист ни доли секунды не сомневался в истинности характеристики и решил приобрести машину. Он полностью оплатил ее и забрал. Уже позже, во время техосмотра специалисты выявили многочисленные неисправности. В заключении было сказано, что правое зеркало не работало, медиасистема и тач-монитор зависали. В этот момент у нового владельца возникли подозрения, и он сдал машину на более тщательную проверку.

Детальный осмотр эксперта вызвал еще больше вопросов: в автомобиле были выявлены настолько критические неисправности, что ему требуется капитальный ремонт и замена блока двигателя. Если бы хозяин продолжил эксплуатацию в таком состоянии, то в скором времени машина бы окончательно сломалась. Кроме того, существовала реальная угроза безопасности водителя и его пассажирам.

– Покупатель обрался в салон с требование расторгнуть ранее составленный договор купли-продажи автомобиля, так как им не был нарушен 15-дневный срок. Однако продавец отказался выполнять законное требование покупателя и удовлетворить его претензию в добровольном порядке, - добавляют в ведомстве.

Получив отказ, автолюбитель подал иск в суд. На днях было вынесено решение по делу. Правосудие восторжествовало, ведь согласно закону «О защите прав потребителей», продавец был обязан передать автомобиль в технически исправном состоянии, так как иные данные о качестве товара в договоре не были указаны.

При вынесении решения судья исследовал заключения экспертов, а также учел мнение представителя управления. Он постановил взыскать в пользу истца 2 220 038,73 рублей, из которых 1 470 000 рублей – это стоимость автомобиля, 5000 рублей – компенсация морального вреда, 737 500 рублей – штраф, и еще 7 538,73 рублей – в качестве возмещения судебных расходов.