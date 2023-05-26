«Шикуем рейсом из Барнаула»: фигуристка Медведева похвасталась «личным» самолетом

Евгения Медведева в аэропорту Барнаула. Скриншот видео спортсменки

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева на гастролях в Барнауле похвасталась «личным» самолетом для себя и коллег по ледовому шоу.

На днях в столице Алтайского края состоялось шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе». На льду «Титов Арены» выступили прославленные фигуристы: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Иван Букин, Максим Ставиский, Анна Щербакова, а также двукратная призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. Спортсмены показали невероятно зажигательное и захватывающее дух шоу, которым завершился сибирский тур. Уже на следующий день звезды отправились в столицу.

Судя по комментариям на странице Евгении Медведевой в Instagram*, домой фигуристы отправились на «личном» самолете, в котором никого больше кроме спортсменов не было: «Наш личный самолет?!?!?!- пишет она под опубликованным видео с танцами на взлетно-посадочной полосе. – Шикуем рейсом из Барнаула».

- «Главное, на позитиве. Классная компания», «Атмосферное видео», «Какая отличная компания путешественников», «Крутые», «Молодцы! На личный самолет заработали! Счастливого пути!», «Красиво жить не запретишь», - пишут комментаторы Жене.

Кстати, помимо запоминающегося шоу, за которое фанаты продолжают благодарить фигуристов, они еще приняли участие в благотворительной акции в Барнауле. Вместе с Михуткой звезды исполнили мечту одной особенной девочки. Юная Настя когда-то давно сама хотела блистать на льду и вот недавно она исполнила заветное желание и встала на коньки. Конечно же, ее кумирами были участники «Ледового шоу». Накануне ей улыбнулась удача встретиться с ними, пообщаться, взять автограф и сфотографироваться. Кроме того спортсмены подарили девочке цветы и игрушки. Настя осталась окрыленной и счастливой. Теперь она готова к новым свершениям.

Девочка Настя с участниками шоу и Михуткой. Фото: проект "Михутка"

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