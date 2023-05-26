Загадочные смерти: стало известно, зачем в Барнаул приезжали участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Жительница Барнаула Юлия и Александр Шепс

В мае жители Барнаула сообщили о том, что в городе прошли съемки нашумевшего реалити-шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В городе были замечены экстрасенсы Гецати, Шепс и Райдос. Что они расследовали - в нашем материале.

В редакцию программы обратилась жительница Барнаула Юлия. По словам женщины, её 23-летний сын и 19-летний племянник погибли при странных обстоятельствах. Оба молодых человека погибли в феврале этого года. А вскоре семью настигло еще одно несчастье - брат ее мужа буквально сгнил заживо... Врачи не могли поставить диагноз мужчине, который, как казалось, еще недавно был полон сил и здоровья. По мнению Юлии и ее родных, на семью не иначе как наложили проклятье! Объяснить череду смертей по-другому они не смогли.

Юлия с сыном Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Найти ответы на вопросы семьи помогали известные экстрасенсы победитель 18-го сезона «Битвы Экстрасенсов» Константин Гецати, победитель 14-го сезона «Битвы Экстрасенсов» Александр Шепс и победительница 16-го сезона «Битвы Экстрасенсов» Виктория Райдос.

По словам Юлии, она всегда верила в эзотерику, поэтому на съемочной площадке у нее зашкаливали эмоции. Экстрасенсы передали ситуацию со стопроцентной точностью. Кстати, ранее она уже обратилась к женщине, которая помогает ей справиться с потерей сына и лечит ее от тоски.

- После смерти сына у меня не осталось чувств. Конечно, я рада, что ко мне приехали самые сильные экстрасенсы, дали возможность услышать сына, почувствовала сжатие руки, мой Ваня именно так сжимал. Чувство какое-то не объяснимое, все-таки это сверхъестественное, - отметила жительница Барнаула после съемок передачи.

С души женщины будто упал тяжкий груз. Она убедилась, что её сын не был самоубийцей.

А вот выбрать сильнейшего из троих экстрасенсов Юлия не смогла, так как все трое показались ей сильными - они ни разу не промахнулись. Больше всего впечатлений о себе оставили Виктория Райдос и Александр Шепс.

Посмотреть новый выпуск можно будет уже в эту субботу, 27 мая, в 19:00 на ТНТ. В шоу борются финалисты и победители прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов». В съемках выпуска приняли участие и жители Барнаула.