Почему не стоит мутить воду в «Изумрудном» парке Барнаула

Пруд в парке «Изумрудный» стал новым местом притяжения горожан Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Парк «Изумрудный» в Барнауле превратился в площадку, которая притягивает все большее количество народа. Однако на фоне взрывного роста популярности увеличилось и количество неприятных инцидентов. Только за последние две недели было несколько сообщений о неадекватном поведении посетителей. Кроме того, барнаульцы стали жаловаться на очередь к туалетам и нехватку мусорок. Как эти проблемы будут решать, и что появится в креативном пространстве в ближайшее время, «Комсомолке» рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

В семье не без урода

- Владислав, в последнее время в парке и скамейки ломали, и собачники неадекватные собак в пруду купали и т.д. И что вы с этим намерены делать?

- Сразу хочу сказать, что есть так называемая болезнь роста. Когда ты сильно быстро развиваешься, некоторые вещи не успевают за этим ростом. Мы три года активно развиваем парк, и в этом году произошел колоссальный рост популярности. Для понимания - только за апрель «Изумрудный» посетили полмиллиона человек. А за весь прошлый год было 1 миллион 150 тысяч человек.

- Ого, как прибавили!

- Честно говоря, я не ожидал такого вала посетителей, но тут наложились, на мой взгляд, три фактора. Первый – закрыт парк «Центральный». Второе - в «Изумрудном» залили пруд, который стал новым местом притяжения в городе. Третье - мы проводим в парке много интересных мероприятий.

- Вы действительно превратились в самый креативный парк Барнаула!

- За резкую безумную популярность приходиться и расплачиваться. По статистике, в любом сообществе есть определенный процент неадекватных людей, так и среди наших посетителей – в семье не без урода. Радует, что большинство гостей – а это 99,9% не просто культурно ведут себя, но и трепетно следят за тем, чтобы в народном парке не было вандализма. Да, на днях был случай, когда молодые люди уронили телефон и стали ломать доски скамеек, чтобы его достать, вместо того, чтобы подойти к охраннику - тот бы шуроповертом все аккуратно открутил. В итоге поехали в полицию...

Еще одна проблема - в пруду категорически нельзя купаться и таблички об этом везде стоят, но нет, некоторые все равно прыгают, а недавно был неприятный инцидент с собачницей, которая купала в пруду собаку.

- И после замечания, слышала, еще и агрессивно себя вела...

- Я подозреваю, что некорректные собачники - это те, которые приезжают с других концов города и не знают наших правил. Собаководы, с которыми мы сотрудничаем с момента начала возрождения парка, ведут себя деликатно и грамотно. Все эти вновь возникающие проблемы мы стараемся решать оперативно. У нас и патрулирование есть, и тревожная кнопка, недавно написали письмо в полицию с просьбой усилить патрулирование. Что касается собаководов – для них добавим навигацию, маршруты проработаем, листовки будем распространять, как правильно себя вести и где можно совершать выгул собак. Плюс будет фото и видеофиксация нерадивых хозяев собак, общественный патруль и т.д. Поэтому всех, кто хочет сделать что-то нехорошее, я хотел бы предупредить - нецивилизованный поступок появится в сети и ославит вас.

Про урны и туалеты

- Многие жители жалуются на нехватку в парке урн и туалетов

- Проблему знаем и решаем. Урны изготавливаются, скоро подвезут дополнительно 50 штук, сейчас уже стоит больше сотни. Повторюсь, мы не планировали такого наплыва посетителей. Во время массовых мероприятий мы просим организаторов устанавливать дополнительные урны на праздники. В ближайшие дни открываем Визит-центр, где будет кабинет администрации, охраны, отдельный зал для общего пользования – в нем установят шкафчики для вещей. Например, пришел человек - переобулся на пробежку, вещи сдал в кабинку. Там же можно будет телефон зарядить, зимой погреться. И туалеты там будут, отдельный - для людей с ограниченными возможностями, и комната матери и ребенка.

Парке «Изумрудный». Фото: t.me/park_izumrudnyi

О точках питания

- Похоже, парку сильно не хватает каких-то точек, где можно приземлится и посидеть – например, уличных кафе, есть только ларьки небольшие …

- Сейчас, пока нет кафе, мы делаем вторую локацию для фуд-зоны в районе пруда для мороженого и других сладостей. Тут же будут и легкие конструкции с едой. Мы это не планировали раньше, но нужно. Может быть, поставим стильные импровизированные столики, к примеру, из бочек, мы должны подтверждать реноме самого модного парка Алтайского края.

Аттракционов и уток не будет

- Многим посетителям даже нравится, что в вашем парке нет аттракционов. А в будущем они планируются?

- Не обижайтесь, аттракционов не будет. Это прогулочный парк, где можно взять в аренду только водный транспорт, ролики. Все остальное мы хотим предоставлять бесплатно. Можно прийти на детские и спортивные площадки, вскоре будут поставлены интересные арт-объекты Недавно, к примеру старую советскую статую нашли, договорились восстанавливать.

- В новом пруду вода и правда изумрудная, планируете ли вы туда рыбок запустить или уток?

- Про рыбок декоративных был еще секрет, вы угадали. Уточек, мы вряд ли здесь запустим. Их разводят в естественных водоемах. А нам уже через месяц фильтры пришлось чистить…

Цена вопроса

- Есть парки в стране, которые бы тебе особенно нравились?

- «Новая Голландия» нравится в Петербурге, Парк Галицкого в Краснодаре -волшебный, правда я его пока на фото только видел, «Швейцария» в Нижнем Новгороде шикарна. Но там другие деньги. «Швейцария», к примеру, обошлось 3, миллиарда рублей. Она площадью 51 гектар, как и наш «Юбилейный».

- Кстати, о деньгах. Во сколько обходится «Изумрудный»?

- За пять лет весь проект возрождения обойдется в 400 миллионов рублей Как говорят специалисты, деньги - смешные. Содержание так как мы ведем своими силами, обходится всего в 20 миллионов в год. Деньги сверх смешные. Средства, полученные от каких-то коммерческих услуг стараемся тратить на проведение каких-то мероприятий, например, те же тренировки бесплатные.

Жена не любит ходить со мной в парк

- А вы сам как посетитель в парк приходите?

- Жена не любит, когда я прихожу с ней в парк отдыхать. Только прихожу, отвлекаюсь на работу, не получается не по-другому.

- У вас загар – словно из Эфиопии вернулись, где так загорели? Неужели в парке?

- Да, я с утра в полях. Из кабинета руководить сложно.