Такое нельзя было пропустить: яркие кадры с грандиозного Бала

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Это был полный улёт! Память телефона теперь напрочь забита видосиками с грандиозного иммерсивного шоу «Бал», которое представила студия танца «Лариса» в честь своего 30-летия.

Фееричные костюмы, яркие образы, ослепительные улыбки танцоров - это был зрелищный интерактивный спектакль в формате 3D с использованием световых спецэффектов. Честно сказать, я была удивлена, что в Барнауле такое вообще возможно.

Однако для «LARISA DANCE SHOW» нет никаких границ. За 30 лет коллектив покорил не только родной Барнаул и Россию, но и более десятка стран - Испанию, Великобританию, Германию, Индию, Чехию, Китай и др. Танцоры шоу-группы не раз участвовала в съемках клипов известных исполнителей - Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой.

Основателем и бессменным руководителем студии танцев долгие годы являет Лариса Любивая. Во время подготовки шоу Лариса призналась «Комсомолке»:

- Нам, девочкам хочется иногда в гнездышко. Я, правда, быстро там закисаю, у меня бурление начинается. Поэтому берешь новый проект и выходишь из зоны комфорта!

Выходом из зоны комфорта для Любимой являются новые грандиозные постановки, как, например, «Бал». Шоу является иммерсивным – в нем задействованы не только танцоры, но и зрители. Например, элегантные парни-танцоры дарили дамам розы, угощали напитками. Так что многие в тот вечер в зале точно стали хоть на чуточку, но счастливее.

- Важно понимать, что делает тебя счастливым. Прислушаться к себе, - говорила в интервью «Комсомолке» Лариса Любивая. - Если поливание дома цветов - погружайся в цветы. Нужно найти моменты, которые приносят радость. Сегодня цветы, завтра - вязание крючком, послезавтра - танцы и т.д. Должно быть много удовольствия от самореализации. И я в этом плане считаю себя полностью счастливым человеком!

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА

Танцевально-эстрадное шоу «БАЛ» Фото: Евгения САВИНА