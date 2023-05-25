Хулиган зрения лишил: бывший зэк нападал на пенсионеров из Рубцовска

Одной из жертв преступника стал инвалид-колясочник Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовский суд приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего горожанина, который напал и покалечил инвалидов. По данным прокуратуры Рубцовска, злоумышленник ранее уже был не единожды судим за грабежи и разбои. Освободился из мест не столь отдаленных он в 2020 году. Хватило его на два года… В 2022-ом жертвами преступника стали престарелые инвалиды.

Прогуливаясь июльским вечером недалеко от дома-интерната, где проживали потерпевшие, преступник заприметил инвалида-колясочника. Последний только что получил пенсию и отправился за покупками в ближайший продуктовый магазин. Грабитель отнял у него 1500 рублей, но на этом не остановился. Чуть позже он вернулся обратно и попытался забрать телефон, который висел у потерпевшего на шнурке на шее, но в этот раз попытка не увенчалась успехом – мужчина оказал сопротивление.

Чуть позже злодей встретил еще одного пенсионера и также напал на него, чтобы забрать деньги и сотовый телефон. Потерпевший тоже был инвалидом, к тому не видел на один глаз. В результате нападения разбойник лишил мужчину и второго глаза.

Потерпевшие смогли описать нападавшего и той же ночью его схватили сотрудники полиции.

Свою вину бандит признал частично. Согласился с тем, что ограбил колясочника, но отрицал умысел на лишение зрения второго потерпевшего.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный приговор суда обжаловал.