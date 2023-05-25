Барнаульцев приглашают на финал танцевального проекта «Звезды&Танцы»

На протяжении двух месяцев велась подготовка участников Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле 28 мая состоится финал танцевального проекта «Звезды&Танцы». Как рассказали организаторы, целью проекта является знакомство жителей города с танцевальным спортом и бальными танцами, а также популяризация этого направления посредством известных телепроектов.

Идея проекта возникла не случайно, ведь во всем мире большую популярность получило такое направление, как ProAm, когда профессионал танцует в дуэте с любителем. Участницы получили возможность раскрыть свою женственность, преодолеть себя через выступление на публике, создать артистичный образ и ощутить партнера и музыку.

Участницы проекта - амбициозные и успешные девушки, которые достигли больших высот и решили пройти еще ступень в своем совершенствовании. Всех объединяет одно - желание попробовать себя в новом, раскрыть свои возможности. Каждая пришла со своим запросом - исполнить детскую мечту, стать более раскрепощенной, эмоциональной, попробовать танец в партнерстве.

На протяжении двух месяцев велась подготовка участников. Уже сформированы танцевальные номера, созданы образы, подготовлены зрители для танцевального шоу. Марина Шибкова (руководитель школы танцев «Диамант») и Данил Картавых (ведущий, организатор мероприятий), как организаторы, желают познакомить вас с участниками и пригласить на светскую премьеру 28 мая в 18.00 в банкет холл Royal park, Роял парк на Ленина 106/1.

Партнёр проекта — питьевая вода «Алтайский источник». «Алтайский источник» — источник ваших побед!

Билеты вы можете приобрести по телефону: +7-905-982-6383.

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод", ИНН 2222010839