День Славянской письменности отметили в Барнауле концертом на свежем воздухе

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

24 мая в Барнауле прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Славянской письменности. В том числе концерт на свежем воздухе.

Концерт с участием ведущих музыкальных и вокальных коллективов города прошел у стен храма Иоанна Предтечи в Нагорном парке. Можно сказать, что это уже традиционная площадка, которую выбирают для данного мероприятия.

На импровизированной сцене, организованной прямо на ступенях храма выступили симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Дмитрия Лузина, Барнаульский академический хор, мужской вокальный ансамбль филармонии, солисты Юлия Башкатова, Иван Остапенко и Надежда Гончарук. Они исполнили вокально-хоровую классику, а также известные хиты российских авторов.

Кстати, помимо концерта накануне в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки имени Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) работала выставка, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры - «И будет славить Русь родная Святых апостолов славян». Специалисты насчитали в витринах около ста книг, посвященных создателям старославянской азбуки Кириллу и Мефодию, а также русской иконописи, каллиграфии, истории письменности. Но помимо них есть еще и предметы, непосредственно имеющие отношения к письменности: перья, чернильницы, ручки, карандаши, нож для бумаги. Но настоящая гордость коллекции – это серебряное перо. Его выпустили к 100-летию со дня рождения Александра Пушкина.

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День славянской письменности и культуры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ