Стало известно, на каком алтайском фестивале выступят коллективы из Китая и Таиланда

Фестиваль «Алтайские плетенки» пройдет уже 27-28 мая Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Театральные сезоны подходят к концу, масштабные акции «Ночь музеев» и «Библионочь» уже прошли, но это вовсе не означает, что культурная жизнь в Алтайском крае уходит на каникулы. Отнюдь, она заряжает новую волну. О том, какие интересные события подготовили для жителей и гостей региона, рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Фестивали народной культуры

Это одно из направлений культуры, которое очень нравится не только нашим землякам, но и приезжим туристам. Так, например, 27 и 28 мая в Алтайском районе состоится фестиваль «Алтайские плетенки». Он пройдет на территории усадьбы «Сокол». Это настоящий праздник ремесел и фольклора. А также не обойдется без мастер-классов и ярмарок. Ну и, конечно же, народные гуляния!

4 июня в селе Топольное Солонешенского района пройдет еще один фольклорный праздник «Троицкие гуляния».

– Это очень интересное событие, так что будем рады всех видеть, - говорит министр культуры.

В этом алтайском селе живут потомки старообрядцев. У них сложились определенные традиции. Например, на Троицу они водят хороводы в старинных нарядах и устраивают молодецкие игрища.

Гостей праздника ждет фольклорное шествие и ритуальные обеды за большим столом. Множество угощений и запуск венков по реке.

- Но особый акцент я хотела бы сделать на международном фестивале «Перекресток культур» – это довольно свежее мероприятие, которое проводится всего в третий раз. Это кочующее событие, которое проходит раз в два года. В этот раз в Славгороде, - рассказывает Елена Евгеньевна. – Фестиваль действительно будет носить международный характер. В нем примут участие не только коллективы Алтайского края, но также из Казахстана, Китая, Таиланда, Бурятии, Республики Алтай, Красноярского края и Кемерово.

Интересую программу готовят не только в рамках концертной части, но также настоятельно рекомендуют посетить мастер-классы, образовательные программы, творческие лаборатории и многое другое. Так что кому будет не лень отправиться в Славгород – добро пожаловать. Скучно точно не будет. Фестиваль пройдет с 5 по 8 июля.

Спустя 40 лет

5 июля в Барнауле открывается крупная художественная выставка «Сибирь – 13». Ничего подобного в краевой столице не было последние 40 лет! Мероприятие состоится в ледовом дворце «Титов арена». За право принять такое масштабное мероприятие боролись Кемерово и Новокузнецк, но оно досталось краевой столице.

– И не только они боролись, – говорит Елена Безрукова. – Решение о месте проведения принимается на федеральном уровне. Если быть точнее, то 42 года назад, тогда еще во Дворце спорта, уже проходила такая выставка и вот теперь снова…

Кстати, июль тоже выбран не случайно: в этот период (а выставка будет проходить три недели) «Титов арена» не задействована ни в каких других мероприятиях. Лед будет растоплен и на всей площадке установят оборудование для павильонов с произведениями искусства.

– Весь периметр «Титов арены» также будет застроен выставочным оборудованием, - добавляет министр культуры. – Поэтому объем площадей огромный и количество художников, которые выставят свои работы и которые прошли жесточайший отбор за право участия в крупнейшей выставке Сибири. Если не ошибаюсь, на выставке будут участвовать 643 художника. А вместе с искусствоведами – 700 человек. Только представьте, сколько нужно времени, чтобы обойти всю выставку, размещенную на таком пространстве!

На выставке будут выставлены работы современных и амбициозных художников. Некоторых из них можно было встретить на «Аз.Арт Сибирь». Но при этом они прошли жесточайший отбор, так что случайные работы вы здесь точно не увидите.

- Уровень этой выставки весьма высокий. И, безусловно, любопытно, как сейчас выглядит творческое мышление современных творцов и что важно отметить, вход на выставку бесплатный, - подчеркивает Безрукова.

200-летие музея

В конце июня один из старейших музеев Сибири – Алтайский краеведческий отметит 200-летие. К столь круглой дате приурочили несколько интересных мероприятий.

- Как правило, когда такая круглая дата, то мероприятия растягиваются на весь год. В июне состоится главное торжество, в том числе театрализованное представление на площадке концертного зала «Сибирь». Там мы пробежимся по страничкам истории, пригласим почетных гостей и в целом для себя отметим эту дату, - говорит министр.

В остальном же программа празднования включает в себя научно-практические конференции, многочисленные выставки в стенах музея, где будут представлены уникальные экспонаты из фондохранилища. О существовании некоторых из них барнаульцы вполне наверняка даже не знают. Еще одна выездная выставка состоится осенью в Санкт-Петербурге, так что о музее узнают далеко за пределами края.

При этом стоит подчеркнуть, что сейчас основным выставочным зданием является Ползунова, 39. Здание на Ползунова, 46 не работает. Его готовят к реконструкции.