«Отдадим весь пыл своих сердец»: барнаульский музей подарил на день рождения «Комсомолки» раритетный календарик

Даты в календарях 1989 и 2023 годов совпадают Фото: Марина КОЧНЕВА

24 мая - день рождения газеты «Комсомольская правда». История издания началась в 1925 году. Накануне праздника учредитель барнаулького музея «Мир времени», бизнесмен Сергей Корепанов подарил редакции алтайской «Комсомолки» раритетный карманный календарик 1989 года. На его обложке – улыбающаяся девушка-почтальон, в сумке которой лежит свежий номер газеты. На оборотной стороне - горожане, с любопытством читающие «Комсомолку». Фото сделано на Арбате. Отпечатан календарик был издательством «Правда». Распространялся бесплатно.

- В 1989 было выпущено много «газетных» календарей. В нашем музее есть календарики, посвященные изданиям «Сельская жизнь», «Экономическая газета» и т.д. Но комсомольский» календарь – самый интересный, - считает Сергей Корепанов.

Для учредителя музея «Мир времени» само слово «Комсомольская правда» - приятно-ностальгическое.

- В «Комсомолке» всегда много интересной информации из первых уст. А сегодня это еще и радио «КП», которой я лично всегда слушаю с большим интересом, - поделился Сергей Валерьевич.

В музее «Мир времени» немало и других интересных комсомольских экспонатов. Например, письмо комсомольцев 1968 года потомкам, вскрытое в Барнауле через 50 лет, как и завещали авторы послания. В патетичном послании из советского прошлого звучит торжественное обещание, что «алтайская комсомолия, а с ней вся молодежь, отдадут весь пыл своих сердец, всю кипучую энергию юности великому делу строительства коммунизма».

Любопытно, что даты календаря 1989 года полностью совпадают с 2023-м годом. К примеру, 24 мая также выпадает на среду. А вот насколько будут повторяться события, сравним уже после. К примеру, согласно Википедии, в 1989-м году в СССР совершил первый полет экономичного среднемагистрального лайнера нового поколения Ту- 154, осуществлён запуск космической обсерватории «Гранат», на съезде народных депутатов осудили ввод войск в Афганистан, в Европе начался снос Берлинской стены, в декабре 1989года на острове Мальта Горбачёв и Буш официально объявили об окончании холодной войны, на стадионе Лужники состоялся, первый международный рок-фестиваль с участием звёзд мировой величины и т.д.