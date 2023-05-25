Даже кратеры видно: любители-астрономы приглашают барнаульцев понаблюдать за Луной и Венерой

Наблюдать за звездами и планетами можно 25 и 28 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

25 и 28 мая в Барнауле можно будет увидеть небесные тела как на ладони – горожан приглашают на наблюдение за Луной и Венерой.

Благоприятное время

– Почему именно эти объекты? Просто в это время года они хорошо видны на небе, - рассказывает барнаульский астроном-любитель Владислав Токарев. – Луна сейчас находится в растущей фазе. Она будет видна низко над горизонтом в форме серпа. А Венера – это планета, характерная для весеннего и начала летнего неба.

В другие дни ту же Луну тоже можно увидеть, просто она будет располагаться на небе в другом месте. Венеру же по весне сложно спутать – если ночью запрокинуть голову, то самая яркая звезда, на которой остановится взор и будет второй планетой от Солнца.

- Это очень яркая звезда, которая светит фонарем на западной части неба. Как только солнце заходит за горизонт, Венера сразу становится видна, - добавляет Владислав.

Кстати, по словам астронома-любителя, это одни из немногих ближайших космических событий, которые он настоятельно бы порекомендовал посетить, поскольку июнь все же не самый благоприятный период за наблюдениями.

- Ночи короткие, - очень просто объясняет Токарев. – А вообще, 21 июня можно будет в телескопы наблюдать летнее солнцестояние, но при условии, что у вас есть фильтры.

А следующее заметное астрономическое событие – это частичное лунное затмение в октябре.

- Кстати, недавно тоже было лунное затмение, и мы также организовывали наблюдения: выставляли телескопы на площади Сахарова. Это было полутеневое затмение. То есть Луна находилась в полутени Земли, - говорит специалист. – Вообще, лунные затмения тоже делятся на разные виды: когда она полностью находится в тени, то окрашивается в красный цвет, получается такая «кровавая» Луна. Это такой оптический эффект. Может быть, кто-то замечал, что Солнце тоже может быть красным либо на восходе, либо на закате.

Наблюдения за такими явлениями в Барнауле проводят не только сотрудники планетария, но и рядовые энтузиасты. И приглашают всех желающих присоединиться к этому увлекательному звездному миру.

- У меня есть два личных телескопа, и я их приношу на акции. Они, конечно, не профессиональные, скорее любительские, но в них тоже много что видно, на той же Луне прекрасно видны кратеры, - продолжает собеседник. – Даже людям, которые только начинает интересоваться астрономией, я всем говорю начинать исследования именно с Луны – это самый легкий объект. Например, Меркурий очень сложно наблюдать, так как он находится слишком близко к Солнцу и когда оно идет в закат, то и Меркурий с ним. Точно также и на восходе. Но все же в начале апреля его было видно хорошо. Венеру тоже можно без особых проблем наблюдать, но не так детально, как хотелось бы. Можно увидеть и Марс, но его сложно заметить, так как он не такой яркий, однако в прошлом декабре его хорошо было видно на небе в виде красного огонька.

А вот сфотографировать небесное тело достаточно сложно. По словам Владислава Токарева, практически все снимки планет, которые есть в интернете или в научной литературе сделаны даже не с помощью профессиональной аппаратуры и не в обсерваториях, а прямо из космоса, с зондов и другой техники.

Увлеченные космосом

Любительские наблюдения за звездами и планетами в Барнауле проводят уже несколько лет.

- Начинал я свой интернет-блог о наблюдениях с небольшой группы о «Вконтакте». Тогда он назывался «Астрономический клуб Барнаула», но иногда его путали с планетарием. Потом я сменил название на «Наблюдательный Барнаул». Вообще, в нашем городе любителей-астрономов немного, но они есть. Это те люди, которые, как и мы, занимаются астрономией как хобби. Мы не ученые и это не наша специальность. Сам я - будущий терапевт, - говорит Владислав.

Владислав увлекся космосом, будучи ребенком: много читал энциклопедий и другой тематической литературы. С годами интерес к астрономии не угас. Позже появились такие же друзья-энтузиасты.

- В детстве же мне родители подарили маленький телескоп. Я до сих пор считаю, что телескоп - это очень хороший подарок. Хотя все же по итогу не все увлекаются: кто-то посмотрит один раз и у него не происходит «wow-эффекта», а я стал экспериментировать на разных увеличениях, с разными фильтрами и т.д. – рассказывает Токарев.

А вообще Владислав мечтает создать собственную обсерваторию, но понимает, что одному это будет очень сложно. Так что пока он собирает вокруг себя единомышленников. Заняться наблюдениями можете и вы. 25 и 28 мая приходите на площадь Сахарова. Телескопы будут установлены у фонтана. Всех заинтересовавшихся ждут с 21.30 до 23.00. Наблюдение проводиться бесплатно.