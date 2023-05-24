Ми-ми-ми: в алтайском заказнике показали новорожденных лосят

Лосят заметили случайно. Фото: Владимир Меновщиков

В заказнике «Обской» в Алтайском крае сфотографировали новорожденных лосят. Государственный инспектор КГБУ «Алтайприрода» Владимир Меновщиков поделился снимками малышей и рассказал об этой удивительной встрече.

Лосят увидели случайно во время патрулирования заказника.

– Сначала заметил самку лося, которая вела себя необычно. Потом увидел, что встал маленький лосенок. Успел подойти и сделать фотографии с расстояния примерно десять метров. Малыши родились совсем недавно, только успели обсохнуть и еще совсем неуверенно стояли на ножках, – вспоминает Владимир.

Лосята. Фото: Владимир Меновщиков

Лосиха в этот момент стояла неподалеку и наблюдала за происходящем. Государственный инспектор быстро сделал снимки и уехал, чтобы лишний раз не беспокоить маму с лосятами.

– Надеюсь, что у них все будет хорошо и через несколько лет они превратятся в настоящих исполинов, и мы еще не раз встретим их в Обском заказнике, – отметил Владимир.

Он добавил, что для безопасности при встрече с лосятами в лесу следует как можно быстрее удалиться от этого места, потому что мамы бывают очень агрессивными в защите своего потомства

– Даже если лосята будут одни, не нужно думать, что они брошены или потерялись. Мама всегда знает, где ее малыши и обязательно к ним вернется, – подчеркнул госинспектор.

Владимир Меновщиков рассказал, что видел в лесу множество зверей, но встреча с лосятами и их матерью стала одной из самых запоминающихся. Обычно лосихи приносят потомство в труднодоступных местах вдали от чужих глаз, поэтому увидеть малышей так близко – большая удача.

Лосята. Фото: Владимир Меновщиков

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