Барнаулец продает камень из почек своей мамы за 150 тысяч рублей

Камни такой формы называются оксалатными Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Житель Барнаула выставил на продажу необычный камень. Несмотря на то, что драгоценным он является вряд ли, стоимость может шокировать – 150 тыс. рублей. Что необычного в этом камне, выясняла «Комсомолка».

- Камень из почки. Извлекли хирургическим путём. Есть подтверждение, - говорит автор объявления.

В принципе, это вся информация, которая есть в описании к товару. Куда больше говорит фотография: размер необычного сувенира небольшой – всего полтора см, если измерять линейкой, а вот форма довольно интересная – от центра камушка выросли небольшие ответвления, благодаря чему он стал похож на коронавирус.

Камни такой формы называются оксалатными. Они формируются из солей щавелевой кислоты при мочекаменной болезни и являются самым распространенным типом образований при этом диагнозе. Страшно представить, какие боли могут доставлять эти маленькие негодники!

Как рассказал автор объявления Вячеслав «Комсомолке», камень извлекли из почек его матери. Операция прошла успешно.

- Представляете, этот камень рос около 50 лет – с 70-ых годов прошлого века, - отметил мужчина.

Выставить объявление на продажу он решил из-за оригинальности камушка. Пока что его никто не купил, чаще всего Вячеславу звонят из любопытства или же мошенники.

К слову, жители Алтайского края нередко пытаются обогатиться за счет и самых обычных камней. Главное – придумать интересное описание, чтобы лот точно заинтересовал покупателя. Например, «удачливый» камень, издалека похожий на кота, продают за тысячу рублей, обычный камень кубической формы, найденный в поле, продается за три тысячи рублей, а камень силы из Горного Алтая выставили на продажу за 30 тысяч рублей.