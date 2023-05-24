Каменный водопад и скалы-братья: что можно увидеть на новой живописной тропе в Белокурихе?

Экотропа расположена в природном парке «Предгорье Алтая». Фото: из Telegram-канала Виктора Томенко

В Алтайском крае открыли новую экотропу «С видами на гору Синюху». Это отдых для тех, кто любит долгие пешие прогулки и первозданную природу. Туристам откроются живописные виды на такие уникальные места, как скалы «Огородчики», а чуть подальше скалы «Четыре Брата» и «Каменный водопад».

Время прохождения, километраж, уровень

Экотропа расположена в природном парке «Предгорье Алтая», недалеко от города-курорта Белокуриха. Маршрут подходит для новичков – дорога без крутого уклона, а подъемов практически нет. Длина маршрута всего маршрута составляет 12,7 км по маршруту А, 6 км в одну сторону по маршруту Б. Время прохождения - от 5 до 10 часов. Есть мобильная связь.

Какие достопримечательности можно увидеть на маршруте

Первая часть тропы (Маршрут А) начинается от трактира «Гоголь» до смотровой площадки с видом на Синюху. Длина пути составляет примерно 7 км. Вдоль тропы расположено несколько беседок, где можно остановиться и отдохнуть.

Вторая часть тропы (Маршрут Б) стартует от смотровой площадки, с этого места начинается территория природного парка «Предгорье Алтая». Немного сойдя с тропы, совсем рядом находятся уникальные скалы «Огородчики». Это изолированный гранитный массив, который сформировался естественными природными разрушениями. В древности его называли Поясом Сартакпая, великого богатыря из алтайских легенд.

Вернувшись на тропу и пройдя совсем немного, туристы увидят постройки - это егерский кордон. Там можно остановиться и перевести дух.

Скалы «Четыре брата». Фото: из Telegram-канала Виктора Томенко

Остальная часть маршрута – это 5 километров спуска с незначительными подъемами через густой лес. По пути будут несколько мест, где можно отдохнуть, а также смотровые площадки, которые внезапно появляются среди леса и открывают вид на горы. Конец маршута А и Б - Таежная Заимка «Лесная Сказка».

После прохождения тропы можно посетить скалы «Четыре Брата». Камни напоминают четырех мужчин, стоящих рядом. Также неподалеку находится еще одно уникальное место – «Каменный водопад»: скальные выступы идут вниз по склону горы Круглой и создают впечатление, будто водопад внезапно окаменел и застыл навеки.

По пути можно собирать ягоды, растения и грибы для личных нужд и ловить рыбу на удочки (кроме периодов, когда рыбалка запрещена).

Как добраться

Из Барнаула необходимо доехать до Бийска по трассе Р-256, затем по трассе Р-368 до села Смоленское, заехать в город Белокуриха и далее на серпантин Белокуриха-2. От трактира «Гоголь» начинается тропа «С видами на гору Синюху».

Разместиться туристы могут непосредственно в Белокурихе.