Если поторопиться, за сморчковой шапочкой еще можно успеть. Фото: Руслан Муравьев

В преддверии летнего сезона «тихой охоты» барнаульский грибник Руслан Муравьев рассказала «Комсомолке», где, когда и какими грибами на Алтае можно разжиться.

Весенние грибы

Весенними грибами считаются сморчки и сморчковая шапочка. Их сезон уже начался, еще немного - и отойдут, так что торопитесь.

Места

В небольшом количестве эти грибы растут в ленточном бору Барнаула около Борзовой заимки. Если же хочется найти полянку с обильным урожаем, то имеет смысл наведаться в Первомайский район и погулять по лесу между Зудилово и поселком Казачьим. Также на сморчковую шапочку богат Заринский район, окрестности сел Новочесноковка и Голубцово.

Летние грибы

Первая волна летних грибов приходиться, как правило, на вторую декаду июня. В это время появляются маслята, подберезовики и подосиновики. Грибница плодоносит волнами, и, что характерно, первая у маслят не всегда удачная, зато через 2-3 недели можно собрать очень даже приличный урожай. В июле появляются долгожданные лисички, а чуть позже грузди. Считается, что это грибы второй волны.

Места

Маслята растут повсеместно в хвойных лесах, особенно любят места с молодыми сосенками.

Логично предположить, что подберезовики растут недалеко от берез, а подосиновики рядом с осинами, но бывают и исключения, например, подберезовик твердоватый встречается и под тополем, и под осиной.

Найти изрядное количество маслят, подберезовиков и подосиновиков можно в Б. Ключах и в Троицком районе. Лисичками и белыми грибами богаты Бобровка, Сосновка и Троицкий район. Также белых много возле Павловска, в районе сел Панкрушиха и Волчиха.

Лайфхаки грибника

- Для того, чтобы найти новое грибное место, я пользуюсь Google или Yandex картами. Например, известно, что маслята любят сосновые посадки, но если на излюбленном месте весь урожай собран, то нужно искать новые. Открываю карты в режиме спутника – там отчетливо видно, где хвойные, а где лиственные леса, или видно, что лес посажен полосами, а маслята, например, любят такие лесопосадки. Или, скажем, подосиновики растут возле болот. Смотрю, как выглядят знакомые грибные места, ищу на карте похожие и еду туда. Так и нахожу, - поделился своим секретом грибник.

Выкручивать или срезать?

Споров вокруг этого вопроса было много, но микологи доказали, что оба варианта имеют право быть. Главное - не вырывать гриб вместе с грибницей. Те грибы, которые проще выкрутить, например, белый, подосиновики и подберезовики, лучше собрать таким способом, а мелкие грибы удобнее, конечно, срезать.

У неопытного грибника может возникнуть вопрос о том, как отличить съедобный гриб от ядовитого? На это Руслан Муравьев ответил однозначно:

- Самое главное правило любого грибника: «Не уверен - не бери!».

Кстати, посоветоваться по найденным грибам можно в группе «Грибы и грибники Алтайского края». Сфотографируйте гриб с разных ракурсов и скиньте фото в группу – там вам радостью ответят на любой интересующий вопрос.

Особенно стоит опасаться бледную поганку – это крайне ядовитый гриб, а в Алтайском крае ее внушительное количество. Запомните, главные ее отличия – зеленоватый или серый, или беловатый цвет и юбочка под шляпкой гриба.