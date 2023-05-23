ЧП в «Изумрудном»: еще не достроили, а уже начали крушить и ломать

Парк преображается на глазах. Автор: телеграм-канал Парк "Изумрудный"

Изумрудный парк в Барнауле постепенно преображается – обустраиваются новые зоны отдыха, в этом году водой наполнился пруд. Парк действительно становится местом притяжения не только для жителей ближайших домов, а всех горожан. Но вместе с тем часто появляются люди, неспособные оценить всего вложенного труда в восстановление «Изумрудного». О последних происшествиях в парке мы поговорили с его директором Владислав Вакаевым.

Директор парка Владислав Вакаев перед посетителями парка. Автор: телеграм-канал Парк "Изумрудный"

Пьянству – бой!

Вчера, 22 мая, в Изумрудном парке отдыхали две пьяные компании, которые отличились своим непристойным поведением. Так, одни уронили телефон между досками закрытых скамеек и не придумали ничего лучше, как просто их выломать, чтобы достать гаджет. Роль «рычага» была отдана парковому столбику-указателю. По словам Владислава Вакаева, в ситуацию вмешался охранник парка, который помог достать телефон без порчи общественного имущества.

Другая компания нарушала общественный порядок – выпив, начали орать нецензурные песни. Относительно этих посетителей парка директор сообщил: «Для их успокоения вызвали сотрудников правопорядка, которые препроводили всю компанию в отделение полиции».

Выгуливайте собак правильно

А на выходных в парке произошел конфликт с собаководами, которые выгуливают своих питомцев в парке. Посетители заметили, что не все прибирают за своими питомцами, а кто-то свою собачку даже искупал в пруду.

- Буквально сегодня отгонял от пруда даму, которая купала в пруду собаку. Получил агрессию в свой адрес от ее коллег - они обычно дружно идут на защиту, - написал Вакаев в своем ТГ-канале. - Если люди не умеют пользоваться парком, придется принимать меры. Также планируем обратиться к Народным дружинам за помощью в организации патрулирования. Будем всех нарушителей привлекать к административной ответственности. Я еще надеюсь на благоразумных собаководов, которые должны разъяснить своим коллегам-нарушителям, что из-за их поведения пострадают все. Ведь если общественное недовольство будет нарастать, теоретически можно ввести и полный запрет на нахождение в парке с собаками.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» директор парка отметил, что после неприятного инцидента, в понедельник прошла встреча с владельцами собак, на которой обсуждался вопрос некультурного поведения и мер пресечения.

- Мысли на этот счет уже есть. Для нас главное, чтобы все вопросы решались грамотно, сдержано и без агрессии, - говорит Вакаев.

Новое и привлекательное место

Изумрудный парк становится точкой притяжения для жителей всего города. Автор: телеграм-канал Парк "Изумрудный"

Поток желающих отдохнуть в «Изумрудном» сейчас заметно увеличился. Для сравнения: за весь прошлый год парк посетили – 1,1 млн человек, а за апрель и май этого года – уже коло 500 тыс.

- Я заметил, что сейчас активизировался поток посетителей из других частей города. Народу стало гораздо больше. И, естественно, встречаются и малокультурные люди. При этом я благодарен неравнодушным людям за привлечение внимания к нарушению порядка в парке, благодаря чему мы можем быстро на это все реагировать, - говорит Вакаев.

В комментариях в социальных сетях среди горожане высказали идею закрывать парк на ночь. На этот счет директор ответил, что такое категорически невозможно!

- Друзья, поймите, что сейчас парк находится в таком фокусе внимания, что любой вопиющий случай обязательно вызовет реакцию общества! Каждый, кто захочет чем-то навредить парку – бросает вызов всему обществу! Поймите, что это особая точка для Барнаула, которую все вместе спасали через боль и страдания, - подытожил руководитель парка.