На Алтае снимут сериал про Чуйский тракт

Чуйский тракт Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае намерены развивать киноиндустрию. Для этого недавно была создана кинокомиссия. О том, чем она будет заниматься, и какие фильмы планируют снимать в регионе в ближайшее время, в эфире с ЦУРом рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Стратегия на десятилетия

Для того, чтобы понимать в каком направлении двигаться и как развиваться, необходима стратегия. Причем, по словам министра, аналогичные стратегии есть далеко не в каждом регионе, но те, кто уже их написал, обязательно будут использоваться как наглядное пособие. Помимо этого в разработке помогают федеральные эксперты.

– Мы бы хотели построить работу на достаточно продолжительный, десятилетний, период. Сейчас мы изучаем опыт других регионов, формируем проект своей концепции. Будем тезисно защищать ее на заседании правительства, - говорит Елена Безрукова.

При этом она подчеркнула, что в крае заинтересованы и тем, чтобы наши кинематографисты имели возможность развиваться.

– Мы будем внедрять и дорабатывать меры поддержки для кинематографистов. Например система рибейтов (механизм компенсации части затрат кинопроизводителей на съемки фильмов и сериалов – прим.ред.). Она будет распространяться не только на федеральные киностудии, которые зайдут в регион для съемок фильмов и сериалов, но и на местных кинематографистов. 30% затрат за счет федерального бюджета они смогут получить возвратом, - поясняет Елена Евгеньевна.

Она убеждена, что такие меры могут способствовать привлечению в Алтайский край кинокомпаний федерального уровня. А чтобы рабочий процесс был плодотворным, члены кинокомиссии будут помогать им в реализации задуманного. В задачи организации входит подбор актеров на местном уровне, поиск локаций, помощь в получении разрешений на съемку, решение логистических и бытовых задач, в том числе размещение в гостиницах и прочее, а также аренда оборудования и поиск реквизита. Конечно же, если такая помощь потребуется.

На большом экране

На ближайшие несколько лет уже есть определенные договоренности на съемки, но детали министр культуры не стала раскрывать в «интересах следствия». Пока работа не началась, интрига будет сохраняться, но вполне возможно, что мы еще увидим до боли знакомые пейзажи на большом экране.

- В ближайшее время мы анонсируем проект, который будет вовлекать разных людей. Это веб-сериал «Чуйский тракт», - добавляет Елена Безрукова. – Девизом проекта является выражение: «Все истории начинаются и заканчиваются на Чуйском тракте». Он будет состоять из нескольких этапов: это и питчинг, и киноакселератор… Предполагается, что съемки стартуют чуть раньше Шукшинского кинофестиваля, а закончатся премьерой первых восьми серий уже к следующему кинофестивалю.