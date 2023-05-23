«Не хотел, но задушил»: бывший уголовник убил свою подругу из сети «ВКонтакте»

Мужчина был ранее судим, и тоже за убийство Фото: Олег УКЛАДОВ

Завершено расследование убийства 20-летней жительницы Барнаула. В преступлении обвиняют 38-летнего мужчину, с которым она познакомилась в интернете и начала встречаться. Известно, что он ранее уже был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также за убийство.

Обвиняемый освободился в 2017 году и переехал на Алтай. С потерпевшей он познакомился в 2022 году в социальной сети «ВКонтакте», в барнаульской группе знакомств. На протяжении года они периодически встречались, и вроде бы ничего не предвещало беды, но в январе, во время очередного свидания что-то пошло не так…

Парочка выпивали и в какой-то момент мужчина начал избивать девушку, а после задушил. После расправы, преступник решил инсценировать убийство с целью ограбления, устроив в квартире бардак. Потом прихватил ее вещи, сломал телефон, и сбежал. Вещи выкинул по дороге.

Искали его недолго - уголовник попал на камеры наблюдения, плюс к этому полиции он уже был известен по совершенным ранее преступлениям. В СУ СК региона рассказали, что мужчина вину признал частично: утверждая, что делать этого не хотел.

Следователями собраны все доказательства, уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора по Октябрьскому району города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд.