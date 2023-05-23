Ребенок не ленится – у него депрессия. Психиатр – о подростковой грусти, валерьянке и ЕГЭ

В депрессивном состоянии у подростка может ухудшиться успеваемость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подростковая депрессия – не норма возраста, а реальная проблема. Ее признаками может быть то, что обычно родители принимают за лень: плохая успеваемость, заторможенность, отсутствие интересов. Особенно сложный период для школьников – период экзаменов. О тревожных «звоночках» рассказал в эфире интерактивного проекта «Азбука здорового ребенка» главный внештатный детский психиатр Минздрава Алтайского края Виктор Ведяшкин.

– Какие признаки указывают на то, что у ребенка депрессия?

– Депрессия проявляется в трех основных направлениях. Во-первых, это пониженный фон настроения или как очень часто говорят, что нет настроения в принципе никакого, оно находится на нуле – не плохое и нехорошее. Следующий момент – этому плохому настроению сопутствуют мыслительная заторможенность. В депрессивном состоянии человеку тяжело соображать, выполнять какие-то свои профессиональные обязанности, заниматься учебой. Очень часто при депрессии встречается такое понятие как учебная несостоятельность. Кажется, что у ребенка плохая успеваемость из-за того, что он ленится, либо думают, что у него слабые интеллектуальные способности, но на самом деле это одно их проявлений депрессии. А также у человека наблюдается двигательная заторможенность. Еще выделяют витальные симптомы – ощущение, что кошки на душе скребут, камень на сердце, частая головная боль напряжения.

– Можно ли спутать депрессию с раздражительностью, избалованностью или особенным темпераментом ребенка?

– В принципе большинство психических расстройств в детском возрасте так или иначе проявляются различными особенностями поведения. Только лишь специалисты способны разобраться в этой мозаике. Однако если ваш ребенок был живчиком, а потом вдруг стал замкнутым, перестал заниматься спортом или творчеством, стал утрачивать социальные связи, у него ухудшается успеваемость – на это стоит обратить внимание. Либо наоборот – был тихим и послушным, как вдруг у него случаются поведенческие эксцессы.

Возможно это переходный возраст, и никакой беды в этом нет, нужно просто пережить этот этап пубертатного криза, но, возможно, это манифестация каких-то психических проблем.

– Что делать, если ребенок сильно волнуется перед ЕГЭ?

– При подготовке к экзаменам, подростки действительно подтверждены депрессиям. Уже после первого классного собрания в 9 или 11 классе учащается число обращений к врачам-психиатрам. И дети, и родители стрессуют. Я бы посоветовал стараться не так болезненно проживать этот период, на экзаменах жизнь не останавливается. При возникновении проблем для начала обратиться к школьному психологу, при необходимости к психиатру.

– Можно ли перепутать переходный возраст и депрессию?

– Я думаю, что тут есть определенные переплетения, особенности поведения, однако сам по себе подростковый возраст не является депрессогенным фактором.

– Можно ли давать ребенку валерьянку, если ребенок постоянно раздражается и нервничает? Если ли безопасные успокоительные?

– Я думаю, что это не совсем правильный подход, решать проблему с помощью валерьянки. Это тоже лекарственное средство. Принимать эпизодически, раз в несколько месяцев допустимо. Но раздражительность, уход от реальности в гаджеты снимать валерианкой неправильно. Нужен поход к специалисту, который назначит лечение. Мы стараемся лечить деток препаратами, которые не вредят организму, с минимумом побочных эффектов.

– Если ребенок стал часто грустить, это уже можно считать депрессией?

– Грусть сама по себе не будет являться признаком депрессии. Как правило, это ситуативная история – обстоятельства, которые вызывают у ребенка чувство грусти. Например, это могут быть романтические переживания.

– Как родителям не допустить и не упустить развитие депрессии у ребенка?

– На первом месте – психогигиена, как бы это банально не звучало. Ребенок должен ложиться спать и вовремя вставать, заниматься умственными нагрузками в первой половине дня, не исключать физические нагрузки. Не стоит перегружать ребенка яркими впечатлениями как негативными, так и позитивными. И конечно, нужно интересоваться проблемами своего ребенка, не нужно для этого читать переписки или просить показывать их. Я думаю, о многом можно узнать и так, если ты установишь доверительные отношения.